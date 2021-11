Fünf Ersthelfer der Würburger Messerattacke in München ausgezeichnet

Bayerns Ministerpräsident überreicht ihnen die Medaillen

Insgesamt 54 Menschen wurden bei der Festlichkeit geehrt

Für ihr mutiges Eingreifen während der Messerattacke von Würzburg sind fünf Männer mit der Bayerischen Rettungsmedaille ausgezeichnet worden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nannte die Geehrten einen «Lichtstrahl der Hoffnung». Sie hätten verhindert, dass es noch mehr Opfer gebe, sagte er am Montag in München. Die Medaille wird an Menschen verliehen, die bei der Rettung Anderer ihr eigenes Leben riskieren.

Nach Messerattacke in Würzburg: Ersthelfer werden mit der Bayerischen Rettungsmedaille ausgezeichnet

Bei dem Angriff in Würzburg am 25. Juni hatte ein Mann mit einem Messer drei Menschen getötet und viele weitere verletzt. Vier der nun geehrten Männer hatten auf den Täter eingewirkt und ihn an weiteren Angriffen gehindert. Ein weiterer Passant hatte vor Ort Erste Hilfe geleistet, obwohl der 32-Jährige noch mit dem Messer unterwegs war. Die im Ermittlungsverfahren beauftragten Sachverständigen halten den Somalier für schuldunfähig.

Insgesamt ehrte Söder am Montag 24 Personen mit der Rettungsmedaille und 30 Personen mit der Christophorus-Medaille für besonders schwierige Umstände bei der Rettungstat. Sie alle hatten Menschen in lebensbedrohlichen Lagen geholfen, etwa bei Unfällen oder Bränden. «Ein herzliches Dankeschön und meinen ganz persönlichen Respekt», schloss Söder seine Rede.