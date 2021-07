"Es ist für uns Unbeteiligte schon schwer, damit umzugehen, was am Wochenende passiert ist. Wie viel schwerer ist es dann für die, die es unmittelbar erlebt haben? Wir wollen die Opfer und die Hinterbliebenen dieser Attacke unterstützen und Ihnen helfen, dieses schreckliche Ereignis mit professioneller Hilfe zu verarbeiten“, erklärt Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt im Rahmen eines Spendenaufrufs des Vereins "Würzburg zeigt Herz".

Die Opfer der Messerattacke am vergangenen Freitag (25. Juni 2021) sollen mit den Spendengeldern unterstützt werden und professionelle Hilfe bekommen, um das Erlebte verarbeiten zu können. Auch für die Hinterbliebenen soll dadurch eine unbürokratische Traumabewältigung ermöglicht werden.

Für Opfer und Hinterbliebene der Würzburger Messerattacke: "Würzburg zeigt Herz e.V." sammelt Spendengelder

"Nach den Ereignissen vom vergangenen Freitag benötigen die Betroffenen professionelle Hilfe, das Erlebte zu verarbeiten. Mit der finanziellen Unterstützung des 'Vereins Würzburg zeigt Herz‘ können wir dies unkompliziert und vor allem schnell ermöglichen“, wirbt auch Sozialreferentin Dr. Hülya Düber um Spenden an den Verein "Würzburg zeigt Herz".

Der Verein „Würzburg zeigt Herz“ sammelt unter folgenden Bankdaten Spenden:

IBAN-Nummer DE37 7905 0000 0048 8375 20 bei der Sparkasse Mainfranken Würzburg

BIC: BYLADEM1SWU

"Alternativ kann man auch als Mitglied den Verein unterstützen. Der Mitgliedsantrag ist per E-Mail wuerzburgzeigtherz@gmx.de oder über die Facebookseite Würzburg zeigt Herz e.V. erhältlich", heißt es weiter in einer entsprechenden Pressemitteilung der Stadt Würzburg am Donnerstag (01. Juli 2021). 2019 gründete sich der "Verein Würzburg zeigt Herz e. V.", um vor allem Kindern und Familien in Not möglichst schnell und unkompliziert helfen zu können.

Nun sollen auch die Opfer und Hinterbliebenen der Messerattacke in Würzburg Hilfe bekommen.