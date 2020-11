Würzburg/Bamberg/Aschaffenburg vor 1 Stunde

Corona-Regeln

Maskenpflicht-Kontrolle: Bundespolizei überwacht verstärkt Bahnhöfe in Franken

Wer mit dem Zug unterwegs ist, muss sich in den nächsten Wochen auf verstärkte Kontrollen gefasst machen: Mit Beginn des Teil-Lockdowns wird die Bundespolizei verstärkt an Bahnhöfen und in Zügen eingesetzt, um auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten.