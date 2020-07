Überfall auf Lottogeschäft in Würzburg: Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagmittag (17. Juli 2020) gegen 12.30 Uhr ein Lottogeschäft in der Klingenstraße in Würzburg überfallen und ist anschließend in Richtung Reuterstraße geflüchtet.

Dies berichtet die Polizei, die mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter fahndet.

Polizei jagt Räuber - so sieht er aus

Von dem Täter liegt gegenwärtig folgende Beschreibung vor:

25 Jahre alt

185 cm groß

bekleidet mit blauer Stoffjacke und Jeans

sprach akzentfreies Deutsch

trug Maske und Sonnenbrille

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach war der Täter unbewaffnet.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und fahndet nach dem flüchtigen Täter.

Anfang der Woche ist in Unterfranken eine Tankstelle überfallen worden. Die Polizei hat den Täter festgenommen - wohl deshalb, weil Mitarbeiter einschritten.