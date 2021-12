Am Sonntagabend (19. Dezember 2021) ist in einer Wohnung in Heidingsfeld im Landkreis Würzburg ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner verstarb bei dem Brand.

Kurz vor 22 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Würzburg, die Freiwillige Feuerwehr Reichenberg und der Rettungsdienst alarmiert, da es in einer Wohnung in der "Hohen Steige" in einem Zimmer im Erdgeschoss brannte. Aufgrund des Notrufes wurde davon ausgegangen, dass sich noch eine Person in der Wohnung befand, wie die Integrierte Leitstelle der Stadt Würzburg mitteilt. Zwei Trupps der Feuerwehr betraten daher mit schwerem Atemschutz ausgestattet die Wohnung, um nach der Person zu suchen.

Brand in Heidingsfeld: Bewusstloser Mann in Wohnung gefunden

Kurz darauf stießen die Einsatzkräfte auf einen bewusstlosen Bewohner, den sie nach draußen trugen und dort versuchten, wiederzubeleben. Die Reanimationsversuche durch Feuerwehr und Rettungsdienst blieben jedoch ohne Erfolg. Der Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden keine weiteren Personen gefunden.

Die Nachbarn aus den oberen Etagen des Gebäudes wurden vom Rettungsdienst betreut und konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach ungefähr einer Stunde konnten die 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr und sieben Einsatzkräfte des Rettungsdienstes den Einsatz beenden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen.