Aktuell sucht die Polizei nach einem vermissten Mann aus der Region. Waldemar M. ist seit Montagmorgen (14. September 2020) verschwunden, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte. Er stammt aus Güntersleben (Landkreis Würzburg). Der 68-Jährige wurde zuletzt in den Morgenstunden von seinem Bruder gesehen. Im Laufe des Vormittags habe der Vermisste seine Wohnung in Güntersleben verlassen, so die Polizei.

"Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach ist davon auszugehen, dass er sich gegenwärtig in einer psychischen Ausnahmesituation befindet", teilen die Beamten mit.

Vermisstensuche: Mann aus Landkreis Würzburg verschwunden

Die Polizei setzt bei der Vermisstensuche unter anderem einen Hubschrauber und Suchhunde ein. Zudem bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe in diesem Fall. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Waldemar M. geben kann, wird gebeten sich telefonisch unter 0931/457-1630 zu melden.

Die Beamten haben eine Personenbeschreibung des Vermissten veröffentlicht:

68 Jahre alt

circa 180 Zentimeter groß

90 Kilogramm schwer

kräftige Figur

grau-melierte Haare

Oberlippenbart

trägt langärmligen Schlafanzug, braunes Oberteil mit orange, blauen Streifen, braune Schlafanzughose und blaue Hausschuhe

Regelmäßig sucht die Polizei nach vermissten Menschen: Hier finden Sie einen Überblick aller aktuellen Fälle.