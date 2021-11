Seit Dienstagmittag wird die 15-jährige Celina Seubert aus Zellerau im Landkreis Würzburg vermisst. Da alle Versuche, mit ihr Kontakt aufzunehmen, seit ihrem Verschwinden scheiterten, bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Land nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Dienstag (9. November 2021) befand sich das Mädchen noch bis 12.30 Uhr in der Christopherus Schule in der Mainaustraße. Nach Schulende wollte sie wahrscheinlich mit dem Bus nach Burggrumbach fahren, wie die Polizei derzeit vermutet. Dort kam sie jedoch nicht an. Hinweise auf eine Straftat gebe es bisher aber nicht.

Polizei sucht nach Mädchen aus Zellerau

Die Polizei beschreibt Celina folgendermaßen:

Sie ist 1,73 Meter groß und schlank;

sie hat glatte, schulterlange Haare;

sie trug zuletzt schwarze, kniehohe Stiefel sowie dunkle Jeans, einen weißen Kapuzenpullover und eine beige Umhängetasche.

Wer die 15-Jährige nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizei unter Telefonnummer 0931/457-1654 melden.