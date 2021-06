Telefon-Betrüger haben sich am Dienstag (22. Juni) einem Senior gegenüber als Polizeibeamte ausgegeben. Der Mann wurde zur Abwendung eines angeblichen Haftbefehls veranlasst. Er sollte laut Polizeipräsidium Unterfranken eine hohe Geldsumme auf ein ausländisches Bankkonto überweisen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.

Der Anrufer gab sich in dem ersten Telefonat am Dienstagnachmittag als Polizeibeamter vom BKA aus und gaukelte vor, dass gegen den Senior ein Haftbefehl vorliegen würde. Der ältere Herr ahnte nicht, dass er Betrüger am Telefon hatte und ließ sich dazu veranlassen, mehr als 9.000 Euro an eine Bank im Ausland zu überweisen.

Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät: