Kürnach vor 1 Stunde

Raubüberfall

Junger Mann überfallen und mit Messer attackiert - Bewaffnete Täter im Kreis Würzburg auf der Flucht

Am frühen Samstagmorgen (29. Januar 2022) passten vier Unbekannte Männer einen 20-Jährigen in Kürnach ab. Als er sich weigerte, ihnen seinen Geldbeutel zu überlassen, griff einer von ihnen an.