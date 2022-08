Wo ist Grigoriy Smolin? Der 70-Jährige aus Giebelstadt im Landkreis Würzburg wird seit Freitagmittag (5. August 2022)vermisst. Alle Suchmaßnahmen blieben bislang ergebnislos, teilte die Polizei am Dienstag (16. August) mit. Sie bittet deshalb erneut die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Hinweise zum Aufenthalt des Seniors geben?

Grigoriy Smolin könnte sich aufgrund seines Geisteszustandes möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden. Da er bereits seit eineinhalb Wochen vermisst wird, schließt die Polizei nicht mehr aus, dass sich der Mann in einem angrenzenden Landkreis aufhält.

70-Jähriger aus dem Kreis Würzburg vermisst: Wer kann Hinweise geben?

Zuletzt wurde der Vermisste am 5. August an seiner Wohnadresse im Sulzdorfer Weg in Giebelstadt gesehen. Seitdem ist er spurlos verschwunden.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist es nicht unwahrscheinlich, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Daher wurden die bereits am Freitag eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unvermindert weitergeführt. Unter anderem kamen am Montagnachmittag erneut ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifenbesatzungen der Ochsenfurter Polizei in und um Giebelstadt zum Einsatz.

Dennoch fehlt von dem Senior weiterhin jede Spur. Inzwischen hat in dem Fall die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen übernommen. Es liegen jedoch weiterhin keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor.

So wird der Vermisste beschrieben:

Ca. 160 cm groß und

rund 80 kg schwer

Weißes volles Haar und

weißer Schnurrbart

Gut zu Fuß

Spricht ausschließlich russisch

Bekleidet mit einer kurzen hellblauen Jeans, die bis zum Knie reicht

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.