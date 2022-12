Lengfeld vor 1 Stunde

Auseinandersetzung

Streit eskaliert: Aggressiver Radfahrer geht auf Autofahrer los

Zwei Verkehrsteilnehmer sind am Dienstag in Lengfeld in einen Streit geraten. Ein Radfahrer hat scheinbar grundlos angefangen, einen Autofahrer zu beleidigen. Der Streit endete mit einem Polizeieinsatz.