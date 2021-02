In Kleinrinderfeld im Landkreis Würzburg hat ein Mann in der Gerchsheimer Straße masturbiert. Zwei Frauen, die kurz nach 19 Uhr in der Straße unterwegs waren, bemerkten den Mann und sprachen ihn an. Sie forderten ihn auf, die sexuellen Handlungen zu unterlassen, jedoch reagierte er nicht auf sie und "onanierte einfach weiter", wie die Polizei schreibt.

Die Frauen gingen zu einem Bekannten und verständigten dort die Polizei. Diese fahndete im Umfeld nach dem Mann, konnten ihn aber nicht finden.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

ca. 18-20 Jahre, etwa 1,80 cm groß, helle Haut

stämmige, unsportliche Figur,

Brille (mit relativ dickem Gestell),

leichter schwarzer Bart, schwarze, mittellange Haare (Emo-Style),

dunkle Jeans, rotes Sweatshirt, keine Jacke.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.