In der Nacht von Donnerstag (7. Juli) auf Freitag wurde ein Lkw-Fahrer unsanft aus seinen Träumen gerissen. Der 62-Jährige hatte seinen Sattelzug auf einem Parkplatz im Bereich der Uffenheimer Straße in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) geparkt, um seine Ruhezeit einzuhalten.

Während der Lkw-Fahrer tief und fest schlief, machte sich der Sattelzug aus noch nicht vollständig geklärten Umständen selbstständig, rollte auf einen flachen Hang und kippte komplett auf die linke Seite, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall aufgeschreckt, wachte der Lkw-Fahrer auf und verständigte die Polizeieinsatzzentrale.

Lkw im Kreis Würzburg rollt Hang hinab und kippt um: Fahrer kann sich selbst befreien

Beim Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Ochsenfurt befand sich der Mann noch in seinem Führerhaus, konnte sich jedoch selbstständig

befreien. Er wurde bei dem Vorfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Durch die Straßenmeisterei wurde der Parkplatz gesperrt. Die Bergung des Sattelzuges dauerte am Freitagvormittag noch an. Der Schaden am Sattelzug beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Der entstandene Schaden an Parkplatz und Flur beträgt ebenfalls wahrscheinlich mehrere

Tausend Euro. Die genaue Bestimmung der Schadenshöhe kann jedoch erst nach Bergung erfolgen.

Vorschaubild: © Sebastian Gollnow/dpa