Zu einem tödlichen Unglück ist es am Montagmittag, 16.11.2020, in Rimpar (Landkreis Würzburg) gekommen. Ein Landwirt kam ums Leben, als er zwischen seinem Traktor und einer Seilwinde eingeklemmt wurde.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, war der 69-Jährige, nach ersten Erkenntnissen, am Montagvormittag in seiner Maschinenhalle am Arbeiten, als es zu dem tragischen Unfall kam. Er wollte wohl eine Seilwinde von einem Traktor abkuppeln und wurde dabei eingeklemmt.

Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe - vergebens

Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Als Zeugen den Mann fanden, leisteten sie sofort Erste Hilfe und verständigten Rettungsdienst und Feuerwehr. Letztlich kam aber für den 69-Jährigen jede Hilfe zu spät. Die Kripo Würzburg ermittelt.

