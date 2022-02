Rund eine Million Liter Gülle ist aus einer Biogasanlage in Reichenberg bei Würzburg ausgetreten und in einen Bach geflossen. Über eine Länge von mehreren Kilometern sei die Gülle am Dienstagmorgen (15. Februar 2022) durch das Bachbett bis ins Würzburger Stadtgebiet geflossen, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Damit die "Güllewelle" die Stadt Würzburg nicht erreicht, wurde von den Einsatzkräften im Rottenbauerer-Grund ein Damm im Bach mittels Sandsäcken, Planen und einem Radlader errichtet, wie die Berufsfeuerwehr mitteilt. Zuvor hätten Feuerwehrleute bereits große Mengen der übelriechenden Flüssigkeit aufgefangen. Nun werde sie abgepumpt. Wie ein Polizeisprecher sagte, ermittelt die Wasserschutzpolizei gerade zur Ursache des Unglücks.

Hat ein 33-Jähriger die Gülle absichtlich auslaufen lassen?

Im Zuge der ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Würzburg erhärtete sich der Verdacht, dass der Schaden offensichtlich vorsätzlich herbeigeführt worden war. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, wurde gegen einen 33-jährigen Tatverdächtigen inzwischen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 03.45 Uhr teilte ein Landwirt über den Polizeinotruf mit, dass es an seiner Biogasanlage in der Winterhäuser Straße in Fuchsstadt zu einem Gülleaustritt gekommen war. Am Einsatzort stellte sich in der Folge heraus, dass zwei Entnahmeluken offenbar vorsätzlich geöffnet worden waren, sodass die Gülle über einen Zeitraum von bis zu zwei Stunden austreten konnte.

Aufgrund der drohenden Umweltgefahren befanden sich in der Folge zahlreiche Feuerwehren des Landkreises Würzburg, die Berufsfeuerwehr Würzburg, die Freiwillige Feuerwehr Rottenbauer, das Wasserwirtschaftsamt, der Entwässerungsbetrieb und der Fachbereich Umwelt und Klima der Stadt Würzburg sowie das Umweltamt des Landkreises Würzburg im Einsatz.

Einsatz dauert noch an

Die ersten Ermittlungen in dem Fall wurden wegen des Verdachts eines Umweltdeliktes von der Wasserschutzpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt. Hierbei ergab sich ein Anfangsverdacht gegen einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg, der am Dienstagvormittag vorläufig festgenommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Umweltstraftat. Das Tatmotiv ist noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Das Gesamtausmaß und die damit verbundene Sachschadenshöhe sind derzeit ebenfalls noch nicht abschätzbar. Der Einsatz dauert aktuell noch an (Stand 16.00 Uhr).

red/mit dpa