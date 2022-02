Rund eine Million Liter Gärreste ist aus einer Biogasanlage in Reichenberg bei Würzburg ausgetreten und in einen Bach geflossen.

Zunächst hatten Polizei und Wasserwirtschaftsamt von Gülle gesprochen, die ausgetreten sei. Das Landratsamt Würzburg teilte am Mittwoch (16. Februar 2022) aber mit, dass es Gärreste gewesen seien. "Gärreste sind im Gegensatz zu Gülle bereits ausgefault und haben einen höheren Wasseranteil. Sie werden häufig als Düngemittel eingesetzt", erklärte die Behörde.

Rund eine Million Liter Gärreste in Bach geflossen: Bach ist "biologisch tot"

Das Ausmaß der Gärreste-Flut südlich von Würzburg ist nach Ansicht des Wasserwirtschaftsamtes beträchtlich. "Der Bach ist bis zur Barriere biologisch tot", sagte Chemiker Klaus Maslowski vom Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg am Mittwoch. Dennoch sei das Grundwasser in dem Bereich bei Reichenberg wahrscheinlich nicht sehr betroffen. "Ich gehe davon aus, dass nicht allzu viel ins Grundwasser versickert ist." Die Schadenshöhe lasse sich schwer abschätzen, aber 100 000 Euro seien es bestimmt.

Im Zuge der ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Würzburg erhärtete sich der Verdacht, dass der Schaden offensichtlich vorsätzlich herbeigeführt worden war. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, wurde gegen einen 33-jährigen Tatverdächtigen inzwischen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 03.45 Uhr teilte ein Landwirt über den Polizeinotruf mit, dass es an seiner Biogasanlage in der Winterhäuser Straße in Fuchsstadt zu einem Gärreste-Austritt gekommen war. Am Einsatzort stellte sich in der Folge heraus, dass zwei Entnahmeluken offenbar vorsätzlich geöffnet worden waren, sodass die Gärreste über einen Zeitraum von bis zu zwei Stunden austreten konnte.

Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz: Straßen, Geh- und Radwege weiterhin gesperrt

Aufgrund der drohenden Umweltgefahren befanden sich in der Folge zahlreiche Feuerwehren des Landkreises Würzburg, die Berufsfeuerwehr Würzburg, die Freiwillige Feuerwehr Rottenbauer, das Wasserwirtschaftsamt, der Entwässerungsbetrieb und der Fachbereich Umwelt und Klima der Stadt Würzburg sowie das Umweltamt des Landkreises Würzburg im Einsatz.

Die Straße sowie der Geh- und Radweg neben dem Bach sind aktuell weiterhin gesperrt, da für weitere Arbeiten der Platz benötigt wird. Bis wann die Sperrung aufrechterhalten werden muss, kann erst am Donnerstag (17. Februar 2022) entschieden werden, wie das Landratsamt Würzburg mitteilt.

"Durch die schnelle Reaktion aller beteiligten Hilfskräfte und der Betreiber konnten daher noch schlimmere und ausgedehntere Schäden wirksam verhindert werden“, dankten Landrat Thomas Eberth und Oberbürgermeister Christian Schuchardt den Einsatzkräften, die bis in den späten Nachmittag mit anpackten.

red/mit dpa