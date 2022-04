Mann aus dem Kreis Würzburg vermisst: Seit dem späten Donnerstagabend (31.03.2022) wird ein 44-jähriger Mann vermisst, der sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Daher bittet die Würzburger Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Remlingen: 44-jähriger Andreas Weber wird vermisst

Der 44-jährige Andreas Weber verließ nach derzeitigen Erkenntnissen am Donnerstagabend seine Wohnung im Lehmgrubenweg in Remlingen und kehrte nicht mehr zurück. Seitdem fehlt jeglicher Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Möglicherweise befindet der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist er mit einem grauen Opel Astra mit dem Kennzeichen WÜ-AY19 unterwegs.

Von dem Vermissten liegt abgesehen vom seinem Lichtbild keine aktuelle Personenbeschreibung zum Zeitpunkt seines Verschwindens vor.

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort oder seinem Fahrzeug geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land in Verbindung zu setzen.

Aktuell wird außerdem eine 13-Jährige aus Nürnberg vermisst.