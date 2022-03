Ein 14 Jahre alter Junge aus Unterfranken ist spurlos verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und hat am Samstagnachmittag (26. März 2022) eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich der Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet, soll die Bevölkerung die Augen nach dem Jungen offen halten. Der 14-jährige Julian Z. wurde zuletzt am Freitagabend (25. März 2022) von seinen Eltern im gemeinsamen Wohnanwesen in Giebelstadt im Kreis Würzburg gesehen.

Jugendlicher spurlos verschwunden - wer kann helfen?

Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr war der Junge nicht in seinem Zimmer und die Eltern meldeten den 14-Jährigen als vermisst. "Derzeit liegen der Polizei Hinweise vor, dass sich Julian Zdolski möglicherweise auch im Raum Zirndorf aufhalten könnte", heißt es im Bericht der Polizei. Konkrete Anlaufadressen seien jedoch nicht bekannt.

"Nach derzeitigen Erkenntnissen kann außerdem auch eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden", teilt die Polizei weiter mit. Da sämtliche Suchmaßnahmen bislang ins Leere gelaufen sind, bittet die Polizeiinspektion Ochsenfurt nun auch die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Jugendlichen.

Die Polizei beschreibt den Jugendlichen folgendermaßen:

schlank, 188 cm groß, 73 kg schwer

schulterlange, blonde Haare

bekleidet mit einer dunkelblauen Jogginghose, einem grauen Kapuzenpullover und weißen oder grauen Schuhen der Marke Adidas

Wer den Jugendlichen gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort machen kann, soll sich telefonisch unter der Nummer 09331/87410 oder 0911/969270 bei der Polizei Ochsenfurt bzw. Zirndorf melden.