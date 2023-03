Krebszellen gezielt erkennen und vernichten: vielversprechende Krebstherapie von Würzburger Forschern

Auf der Station M41 des Uniklinikums Würzburg hat in der Woche vom 8. März 2023 der 35-jährige Christian Straub als hundertster Patient eine CAR-T-Zelltherapie erhalten. Straub ist an dem Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt. Die personalisierte Immuntherapie mit gentechnisch veränderten Abwehrzellen ist eine große Hoffnung für Patient*innen, die an einer hämatologischen Krebserkrankung leiden. Das berichtet die Uniklinik in einer Pressemitteilung.

Damit die körpereigenen Abwehrzellen die bösartigen Zellen in Blut, Knochenmark oder Lymphknoten besser aufspüren und vernichten können, wird den Betroffenen Blut abgenommen und eine sogenannte Leukopherese durchgeführt. Das heißt, die weißen Blutkörperchen der Patient*innen werden im Labor mithilfe der CAR-T-Zelltherapie gentechnologisch verändert, sodass Krebszellen besser erkannt und zerstört werden können.

Würzburg: Meilenstein in der Krebsversorgung

Seit dem Jahr 2016 hat das Team der Station M41 insgesamt 100 Infusionen mit diesen T-Zellen verabreicht. "Das ist in vielerlei Hinsicht ein Meilenstein“, freut sich Prof. Dr. Max Topp. Der Schwerpunktleiter der Hämatologie und Leiter des CAR-T-Zellprogramms in der medizinischen Klinik dankt vor allem seinem Team für die hervorragende Betreuung der Patient*innen. "Die ersten 14 Tage nach der Infusion sind eine große Herausforderung für die Therapierten, das Pflegepersonal und das ärztliche Team.“ Durch die erhöhte Menge an Botenstoffen, die das Immunsystem ausschüttet, kann es zu extremen Reaktionen des Körpers kommen, Blutdruck und Atmung verändern sich, Wortfindungsstörungen oder gar Krampfanfälle können auftreten.

"Durch detaillierte Schulungen und Erfahrungen hat jeder einzelne von uns ausgezeichnete Kompetenzen und Selbstvertrauen erlangt“, sagt Max Topp. "Das, gepaart mit exzellenter Infrastruktur, hilft uns, Komplikationen frühzeitig zu erkennen und zu handeln. Dadurch müssen am Uniklinikum Würzburg im internationalen Vergleich nur sehr wenige Patienten aufgrund von Komplikationen intensivmedizinisch betreut werden“, erklärt Topp. „Wo andernorts zehn bis 15 Prozent der Patientinnen und Patienten nach der Infusion auf der Intensivstation betreut werden müssen, sind es in Würzburg nur zwei Prozent.“

Bislang ist die CAR-T-Zelltherapie für vier Erkrankungen zugelassen: für die Therapie des aggressiven, sehr schnell wachsenden Lymphoms, des langsam wachsenden, sogenannten niedrig malignen Lymphoms, für die Behandlung der akuten lymphatischen Leukämie und des Multipen Myeloms, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks.

Zelltherapie verspricht Hoffnung auf Heilung

Das Uniklinikum Würzburg hat sich weltweit einen Namen auf dem Gebiet der Immuntherapien gemacht. "Bislang werden die T-Zellen vorwiegend in den USA aufbereitet, inzwischen haben sich jedoch auch Labore in Europa für die Herstellung von CAR-T-Zelltherapien etabliert. Und für einige Studien stellen wir die Infusionen selbst her“, sagt Hermann Einsele, der als Pionier in der CAR-T-Zelltherapie gilt und diese als erster in Europa klinisch eingesetzt hat. Inzwischen sind die CAR-T-Zelltherapien schon bei verschiedenen Erkrankungen als Standardtherapie zugelassen, da sie der konventionellen Therapie überlegen sind.

Zum Weiterlesen: