Am Dienstag (1. Februar 2022) kam es in Höchberg im Kreis Würzburg zu einem Küchenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 70-Jährige in ihrer Wohnung beim Kochen gewesen, wobei sich wahrscheinlich das Bratenfett entzündete. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Die Frau rief ihren Sohn zur Hilfe und sie versuchten gemeinsam das Feuer zu löschen - jedoch ohne Erfolg. Die Flammen griffen auf Küchengeräte und Mobiliar über. Erst der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen.

Frau bei Küchenbrand im Kreis Würzburg schwer verletzt

Die 70-Jährige und ihr Sohn waren starken Rauch ausgesetzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt brachte ein Rettungshubschrauber die Frau in eine Klinik. Sie erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. Ihr 38 Jahre alter Sohn wurde mit leichten Atembeschwerden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zur genauen Brandursache. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © der.Schwede/Adobe Stock (29749009)