Nach einem Schiffsunfall auf dem Main am Samstag (11. Dezember 2021) können dort aktuell keine Schiffe mehr fahren. Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Montag danach berichtet, hat ein Schiff ein Schleusentor erheblich beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr an der Schleuse Eichel nahe Wertheim. Ein in Richtung Aschaffenburg fahrendes Gütermotorschiff, welches sich mit 1000 Tonnen Kunstdünger beladen auf der Reise von Linz nach Hamm befand, konnte beim Einfahren in die Schleusenkammer nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr schließlich frontal gegen das Schleusentor am Ende der Schleusenkammer.

Schifffahrt auf dem Main aktuell blockiert: Schleuse nach Unfall gesperrt

Obwohl die Kollision mit nur geringer Geschwindigkeit erfolgte, wurde das Schleusentor hierbei erheblich beschädigt. Das Tor musste anschließend durch Bedienstete des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Main manuell bedient werden, um so den Schleusenvorgang noch zu ermöglichen.

Das Gütermotorschiff war nur leicht beschädigt und konnte nach der Unfallaufnahme seine Reise fortsetzen. Jenes stark beschädigte Schleusentor hingegen muss ausgewechselt werden, weshalb die Schleuse Eichel aktuell nicht in Betrieb und die Schifffahrt auf dem Main hier zumindest bis Mitte dieser Woche gesperrt ist.

Die Wasserschutzpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt.