Feuer im Landkreis Würzburg: Wie die Polizei am Dienstag informiert, ist im Rosenhain in Waldbüttelbrunn gegen 10.30 Uhr ein Feuer in einem Haus ausgebrochen. Laut ersten Angaben stand das Haus in Vollbrand.

Polizei und Feuerwehr seien im Einsatz.

Die Polizei hatte zwischenzeitlich Anwohner vor starker Rauchentwicklung gewarnt. Inzwischen (Stand 11.45 Uhr) scheint das Feuer unter Kontrolle zu sein.