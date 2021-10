Am Sonntagabend (10. Oktober 2021) haben laut ersten Informationen von NEWS5 Jugendliche in Würzburg randaliert und so für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Beamte der Bundespolizei sollen den Jugendlichen erst einen Platzverweis erteilt haben, als diese sich am Hauptbahnhof aufhielten. Daran hielt sich die Gruppe jedoch nicht.

Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Barbarossaplatz, wo sie von mehreren Streifenwagen umstellt wurden. Ein 17-Jähriger soll sich nicht an die Anweisungen der Beamten gehalten haben, weshalb er zur Beruhigung fixiert werden musste. Dabei wurde auch ein Polizist verletzt. Näheres ist zu dem Einsatz derzeit noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.