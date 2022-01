Am Dienstag (11. Januar 2022) soll ein 35 Jahre alter Mann in Giebelstadt seine Ex-Freundin angegriffen haben. Das Polizeipräsidium Unterfranken teilte mit, dass gegen 15 Uhr ein Notruf der Frau bei der Einsatzzentrale einging.

Ihr ehemaliger Partner hätte sie in der gemeinsamen Wohnung bedroht, geschlagen und gewürgt. Der Frau sei es gelungen, sich zu befreien und den Notruf zu wählen. Der 35-Jährige habe daraufhin die Flucht ergriffen.

Verdacht auf versuchten Totschlag: 35-Jähriger nach Angriff auf Ex-Freundin in Haft

Mehrere Streifen der Polizei Ochsenfurt und benachbarter Dienststellen machten sich auf den Weg zum Tatort. Auch der Rettungsdienst wurde hinzugerufen und versorgten die Verletzungen der Frau. Nachdem 35-jährigen Verdächtigen wurde gefahndet. Er war der Polizei bereits mit Gewaltdelikten bekannt.

Der Mann konnte in der Nähe der Wohnung festgenommen werden. Dabei widersetzte er sich, spuckte in Richtung der Polizeibeamten und versuchte diese anzugreifen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Ein Ermittlungsrichter hat inzwischen einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts einer versuchten Tötung gegen den 35-Jährigen erlassen. Der Mann sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Vorschaubild: © Maurizio Gambarini/dpa