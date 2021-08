Seit Sonntagnachmittag (29. August 2021) wird eine 52-Jährige vermisst, die mit ihrem Fahrrad in unbekannter Richtung unterwegs ist, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Da nicht auszuschließen ist, dass sich die Dame in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach der Frau.

52-Jährige wird in Giebelstadt vermisst: Sie könnte in psychischer Ausnahmesituation sein

Gegen 14.30 Uhr stieg die 52-jährige Evelin Hermentin in der Friedenstraße in Giebelstadt auf ihr silbernes Fahrrad und fuhr in unbekannte Richtung davon. Da nicht auszuschließen ist, dass sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, sucht die Polizei inzwischen auch mit Hilfe von mehreren freiwilligen Feuerwehren und einem Polizeihubschrauber nach der Dame. Da sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei bislang ins Leere liefen, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hilfe.

Frau Hermentin ist rund 165 Zentimeter groß und hat schulterlange hellbraune Haare. Sie trägt derzeit eine blaugrüne Regenjacke, eine schwarze lange Radlerhose und schwarze Schuhe. Die Frau führt neben ihrem silbernen Fahrrad noch einen grauen Rucksack mit.

Wer Frau Hermentin gesehen hat oder Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09331/8741-0 mit der Ochsenfurter Polizei oder dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.