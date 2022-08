Am Samstag (27. August 2022) ist Rattengift in einem Gebüsch in Gerbrunn (Landkreis Würzburg) gefunden worden.

Eine Frau machte am Samstagabend im Bereich der Straßen Helläcker/Am Hubland mit ihrem Hund einen Abendspaziergang. Nachdem sich ihr Hund über längerem Zeitraum in einem dortigen Gebüsch aufgehalten und am nächsten Tag Vergiftungssymptome gezeigt hatte, begab sich die Hundehalterin zu einem Tierarzt. Das berichtet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

Vergiftungssymptome: Rattengift in Gebüsch gefunden

Dieser konnte Spuren von Rattengift im Blut des Hundes nachweisen. Der Hund hat überlebt und ist mittlerweile wieder stabil. Weitere Meldungen über ähnliche Vorfälle in den letzten Tagen sind der Polizei nicht bekannt.

