Geburt von Fünflingen in Würzburg war eine Sensation: So geht es den Geschwistern heute

Stamm, damals Staatssekretärin im bayerischen Arbeits- und Sozialministerium, teilte mit, dass keine Abschiebeabsicht bestehe. Die zehnköpfige Familie aus dem Libanon wurde als "Härtefall" in der Bundesrepublik geduldet. Einige Zeit habe Stamm den Kindern zum Geburtstag noch Karten geschrieben und Süßigkeiten geschickt, erinnert sich der 32-jährige Bilal Hassan.

Die Familie durfte also in Stadelschwarzach bleiben. "Bis zu unserem 15. Lebensjahr wohnten wir dort", erzählt Bilal Hassan. Sein Vater habe damals bei der Firma Fehrer in Kitzingen gearbeitet. "Und meine Mutter hatte mit uns zuhause einen Vollzeitjob", sagt Hassan und lacht. "Mit acht Kindern war ihr sicher nicht langweilig."

Ein Umzug brachte die Familie an einen Ort, an dem sie sich zuhause fühlten

Bilal Hassan und seine Brüder Mohammed und Khaled besuchten die Grundschule in Prichsenstadt, spielten Fußball im Verein. "Meine Schwester Mandy hatte einen Impfschaden und kann deswegen nicht so gut laufen", sagt Hassan. Sie sei deswegen in Würzburg am Blindeninstitut zur Schule gegangen.

Im Jahr 2003 zog die Familie nach Wiesentheid (Lkr. Kitzingen). Und fand dort einen Ort, an dem sie sich endlich zuhause fühlte und die Geschwister neue Freunde fanden, sagt Bilal Hassan. Bis 2017 kickte er in Wiesentheid im Fußballverein. Heute spielt er beim FC Reupelsdorf.

Alle Mehrlinge stehen mit beiden Beinen im Leben

32 Jahre nach ihrer schlagzeilenträchtigen Geburt in Würzburg stehen die vier Mehrlinge mit beiden Beinen mitten im Leben. Die drei Brüder haben inzwischen sechs eigene Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren. Mandy und Bilal Hassan wohnen bei ihren Eltern in Wiesentheid. Mohammed Hassan arbeitet als Betriebselektroniker, Khaled Hassan als Elektrotechnikmeister. Bilal Hassan ist Parkettlegermeister, Mandy Hassan hat eine Stelle in der Bibliothek des Wiesentheider Gymnasiums .

Und wie ist es, als zu viert als Mehrlinge aufzuwachsen? "Es ist schon anders als mit den anderen Geschwistern", sagt Bilal Hassan, "Man macht ja alle Phasen direkt zusammen durch und verbringt viel Zeit miteinander." Vielleicht sei ja gerade das der Grund, warum ihre Geschichte nach dem schwierigen Anfang einen so glücklichen Verlauf nahm.