Auto überrollt 39-Jährige in Unterfranken: Am Montagmorgen (29.03.2021) wurde eine 39 Jahre alte Frau in Frickenhausen am Main, Kreis Würzburg, von ihrem eigenen Auto überfahren. Die Polizei Ochsenfurt berichtet, dass sich der Wagen selbstständig gemacht hatte, während die Frau ihre beiden Kinder auf der Rückbank angeschnallt hatte.

Wie sich das Auto so plötzlich in der Garage in Bewegung setzen konnte, ist noch unklar. Die 39-Jährige versuchte noch das Fahrzeug aufzuhalten - dabei geriet sie jedoch unter die Räder des Wagens. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Vom eigenen Auto überrollt: 39-Jährige im Kreis Würzburg schwer verletzt

Nachdem die 39-Jährige erfasst wurde, rollte das Auto weiter einen Abhang hinunter und prallte schließlich gegen einen Baum. Die zwei Kinder, die noch auf der Rückbank saßen, blieben unverletzt. Am Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Symbolfoto: chalabala/Adobe Stock