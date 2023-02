Am Samstagabend, den 11.02.2023, gegen 18.30 Uhr,beobachtete ein Zeuge eine wohl offensichtlich betrunkene Autofahrerin in Frickenhausen am Main, im Landkreis Würzburg. Umgehend meldete er den Vorfall der Polizei. Umgehend schickten die Beamten eine Streife los.

Die Frau sei, laut dem Zeugen, auf der Bundesstraße B 13, in Richtung Frickenhausen unterwegs. Das gab die Polizeiinspektion Ochsenfurt in einem Pressebericht am Sonntag, dem 12. Februar 2023, bekannt.

Über vier Promille: Zeuge meldet betrunkene Fahrerin der Polizei

Der alkoholisierte Zustand der Autofahrerin fiel dem Zeugen deswegen auf, da die Dame erhebliche Schlangenlinien fuhr. Teilweise touchierte sie einen Randstein und fuhr insgesamt sehr langsam.

Eine Beamten, die den Wagen der Dame in Frickenhausen a. Main, in der Ochsenfurter Straße anhielten und kontrollierten, stellte einen satten Alkoholwert bei der 51-jährigen Fahrzeuglenkerin fest.

Der Test ergab einen Wert von über vier Promille. Die Weiterfahrt der Dame wurde unterbunden. Sie wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur PI Ochsenfurt verbracht, wo eine Blutentnahme bei ihr

durchgeführt wurde. Ihren Führerschein musste sie sofort bei der Polizei noch abgeben.

Zum Vergleich: Bereits ab drei Promille können Bewusstlosigkeit und Reflexlosigkeit eintreten, sowie Gedächtnisverlust. Ab vier Promille sind laut drugcom.de auch Lähmungen, Koma, Atemstillstand und sogar der Tod möglich.