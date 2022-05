Würzburg vor 18 Minuten

Fränkische Weinkönigin

Franken wählt seine neue Weinkönigin: Drei junge Frauen stehen heuer zur Wahl

Es ist ein Vollzeitjob mit goldener Krone im Haar: das Amt der Fränkischen Weinkönigin. In den nächsten zwölf Monaten wird sie im In- und Ausland unterwegs sein, um Silvaner, Domina und Co. zu bewerben. Zur Wahl stehen heuer drei junge Frauen.