Würzburg vor 29 Minuten

Sturmschäden

Folgen des Sturms: Hier fällt am Montag die Schule aus

Weil Sturmtief "Zeynep" Teile des Schuldachs beschädigt hatte, muss an einem Gymnasium in Würzburg am Montag der Schulbetrieb ausfallen. Am Dienstag soll aber bereits wieder Unterricht stattfinden.