Feuerwehreinsatz in Würzburg: Am Samstagabend (08.10.2022), kurz nach 21 Uhr, ist im dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei berichtet in ihrer Erstmeldung von starker Rauchentwicklung.

Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort. Weitere Einzelheiten liegen noch nicht vor.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Marcus Führer/dpa (Symbolfoto)