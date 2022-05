In der Nacht von Samstag, 14. Mai 2022 auf Sonntag, 15. Mai 2022 setzte eine inhaftierte Person der Justizvollzugsanstalt im Friedrich-Bergius-Ring seine Zelle in Brand.

Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. In den Morgenstunden gegen 2.00 Uhr ging der Feuermelder in der Zelle los, was mehrere Justizbeamtinnen und Justizbeamte auf den Plan rief.

Brand in Gefängniszelle: Feuermelder verhindert Schlimmeres

Die Gefängnismitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffneten die Zellentür, evakuierten die inhaftierte Person aus dem verqualmten Raum und löschten den Brand mit Feuerlöschern. Eintreffende Polizistinnen und Polizisten unterstützten die Justizmitarbeitenden bei ihren Löschversuchen.

Die 46-jährige inhaftierte Person wurde von einem Rettungsdienst mit leichter Rauchgasvergiftung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem waren rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv und Hintergründen der Tat. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

