Die Künstlerinnen und Künstler freuen sich - und ganz sicher auch die Politiker, die sich wieder im Kostüm präsentieren können: Die Kultsendung "Fastnacht in Franken" wird wegen der Corona-Pandemie zwar auch in diesem Jahr nicht live vom Bayerischen Rundfunk (BR) übertragen, aber bei der Aufzeichnung dürfen rund 170 Menschen dabei sein - darunter auch Politprominenz wie Ministerpräsident Markus Söder und Landtags-Präsidentin Ilse Aigner (beide CSU).

Am Freitagabend (18. Februar 2022) läuft die dreistündige Sendung ab 19 Uhr im TV, zwei Tage zuvor wurde aufgezeichnet. "Es wird sich anfühlen wie eine Live-Sendung", versprach BR-Studioleiter Tassilo Forchheimer am Dienstag (15. Februar 2022).

Fastnacht in Franken: Beliebter Publikumsmagnet wird nicht dabei sein

Dass auch mit wenigen Zuschauern im Saal und ohne Live-Übertragung Fastnacht-Stimmung aufkommen wird, haben einige der beteiligten Künstler bereits versichert: "Der Spaß ist da, wir haben uns sehr gefreut, dass wir gemeinsam hier arbeiten können", sagte Volker Heißmann vom Duo "Waltraud & Mariechen".

Und doch wird es gerade in Richtung der Politik kritische Töne geben - etwa wegen des Umgangs mit der Kultur in der Pandemie. Sie hoffe, Söder wähle "ein dickes Fell" als Kostüm, sagte Ines Procter, die als "närrische Putzfraa" auf der Bühne stehen wird. Bauchredner Sebastian Reich wertete die Prunksitzung als "Zeichen nach vorne": "Die Kultur ist noch am Leben."

Verzichten müssen die Fastnacht-Fans auf ein Ensemble, das zwar nicht aus Franken kommt, dennoch aber Kultstatus genießt: Die "Altneihauser Feierwehrkapell'n" aus der Oberpfalz hat ihren Auftritt abgesagt, weil sie in der Pandemie nur sehr schwer proben konnte.

Das Gesicht der Fastnacht verabschiedet sich - Bernd Händel geht nach 16 Jahren

Nach 16 Jahren müssen sich Zuschauer nach dieser Fastnacht in Franken von Sitzungspräsident Bernd Händel verabschieden. Das gab der BR am Freitag (18. Februar 2022) vor der Ausstrahlung der Sendung am Abend bekannt.

Bernd Händel führte all die Jahre als Fastnachter der KK Buchnesia Nürnberg durch die Kultsendung und hat maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen, erklärt der BR. 1991 stand Händel als Stimmenimitator selbst auf der Bühne in Veitshöchheim - und er konnte sie alle imitieren: Rudi Carell, Franz-Josef Strauß, Willi Brand.

Wer Bernd Händels Nachfolger wird, bleibt bis zur Ausstrahlung der "Fastnacht in Franken" am Freitagabend ein Geheimnis. Zu seinem Abschied äußerte er sich allerdings bereits: "Es war eine Super-Zeit, weil ich viele Höhepunkte erlebt und viele Freunde gewonnen habe. Jetzt schwingt natürlich ein wenig Wehmut mit. Aber ich bin mir sicher: Jetzt aufzuhören, ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit." Marco Anderlik, Präsident Fastnacht-Verband Franken, erklärt: "Bernd ist ein absoluter Vollblut-Fastnachter, der als Künstler viele Jahre die Sendung mit tollen Beiträgen bereichert hat. Als langjähriger Sitzungspräsident war Bernd das Gesicht der Sendung, die er charmant und gekonnt einem Millionenpublikum präsentiert hat. Er hat großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung der 'Fastnacht in Franken'."

Diese bekannten Gesichter treten bei "Fastnacht in Franken" auf

Auch in diesem Jahr lassen sich die bekannten Fastnachtsstars wie "Dreggsagg" Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau, Büttenredner Peter Kuhn und der Mann am Klavier Matthias Walz nicht lumpen "und geben der Sendung eine besondere Würze", wie der BR mitteilt.

Neben den Klassikern der Sendung sind in diesem Jahr auch neue Gesichter auf der Bühne in Veitshöchheim zu sehen: Christoph Maul aus Schillingsfürst in Mittelfranken, für den die Teilnahme an der "Närrischen Weinprobe" 2019, 2020 und 2021 bereits die Feuerprobe für die große Prunksitzung war, und das Tanzmariechen Aenne Rebhan aus Coburg feiern Premiere bei der "Fastnacht in Franken", ebenso das Tanzpaar René Skopura und Lena Meyer aus Marktredwitz.

Ein weiterer Höhepunkt ist in diesem Jahr laut dem Bayerischen Rundfunk ein Narrenspiel mit einem kuriosen Einblick in die Redaktionsstube des "Veitshöchheimer Tagblatts". Außerdem mit dabei: Ines Procter, Oti Schmelzer, Oliver Tissot, Klaus Karl-Kraus, Viva Voce, die Dorfrocker, die Tanzmariechen Emilia Castaneda und Lorena Ruthardt von der KK Buchnesia Nürnberg sowie die Besenbinder Tanzsportgarde Röttenbach.

"Fastnacht in Franken" ist erfolgreichste Sendung des BR

1987 wurde die Prunksitzung erstmals live übertragen, seitdem entwickelte sich "Fastnacht in Franken" zur erfolgreichsten Sendung des BR überhaupt, wie der Sender mitteilte. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.

Die Kult-Sendung wird per Livestream auch in der BR-Mediathek übertragen.

red/dpa