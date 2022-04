Am Samstag gegen 8:10 Uhr ereignete sich auf der B19 in Fahrtrichtung Giebelstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Das berichtet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

Der in Würzburg wohnhafte Fahrzeugführer einer Zugmaschine kam aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Die Zugmaschine drehte sich und kam im dortigen Graben entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen, während der Anhänger quer auf der Fahrbahn stand. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn für etwa drei Stunden gesperrt. Eine Umleitung durch die Straßenmeisterei Ochsenfurt wurde eingeleitet.

