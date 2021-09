Vermisstensuche: Seit Freitagmittag (17. September 2021) wurde eine 40-jährige Frau aus dem Kreis Würzburg vermisst, nachdem sie in ihr Auto gestiegen und in unbekannte Richtung davon gefahren war. Da nicht auszuschließen war, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, suchte die Polizei auch mit einem Hubschrauber nach ihr, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtete.

Da jegliche Suchmaßnahmen der Polizei erfolglos blieben, hofften die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wie das Präsidium am Freitagabend miteilt, erkannte eine Verkehrsteilnehmerin das Auto der 40-Jährigen und verständigte den Polizeinotruf. Eine Streife konnte die Frau schließlich stoppen und sie zur weiteren Abklärung zur Polizeiinspektion Würzburg-Land bringen.