5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Einbruchs in einen Getränkemarkt in Würzburg/Zellerau. In der Nacht von Donnerstag (18. März 2021) auf Freitag (19. März 2021) erbeutete ein Täter Zigaretten und Bargeld aus dem Markt in der Mainaustraße.

Am Freitagmorgen stellte der Filialleiter fest, dass sich der Unbekannte zwischen Donnerstagabend, 19.30 Uhr und Freitagmorgen, 08.10 Uhr, Zutritt zum Markt verschafft haben muss. Dabei richtet er mehr Schaden an als seine Beute wert ist.

Unbekannter klaut Zigarette und Bargeld: 5000 Euro Sachschaden bleiben

Die Kriminalpolizei Würzburg hat nun die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Die Beamten bitten jeden, der etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum in der Nähe des Getränkemarktes in der Mainaustraße mitbekommen hat, sich zu melden.

Hinweise können unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Polizei gemeldet werden.