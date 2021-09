Am frühen Montagmorgen (27. September 2021) haben Bewohner eines Hauses in Ochsenfurt, Kreis Würzburg, einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, drang ein bislang unbekannter Täter gegen 04.00 Uhr in das Haus im Nelkenweg ein. Die Bewohner des Hauses wurden durch den Lärm aufgeschreckt und überraschten nach ersten Erkenntnissen der Polizei den Einbrecher.

Dieser schlug daraufhin auf die 71-jährige Hauseigentümerin ein und flüchtete anschließend. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Sofort wurden seitens der Polizei großangelegte Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen zahlreiche Streifenwägen, ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund beteiligt waren.

Einbrecher schlägt 71-Jährige nieder: Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug konnte in der Zwischenzeit gefunden werden. Von dem Einbrecher und einem mutmaßlichen Mittäter fehlt allerdings jede Spur.

Die Polizei bittet daher Personen, die im Bereich Ochsenfurt/Tückelhausen wohnen oder bereits in der Umgebung unterwegs sind, verdächtige Beobachtungen sofort über den Polizeinotruf 110 zu melden und keine Anhalter mitzunehmen.