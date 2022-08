Ein 76-Jähriger hat in Eibelstadt (Landkreis Würzburg) mehrmals versucht, eine Fußgängerin mit seinem Auto anzufahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wich die 42-Jährige am Montag den Attacken auf einem Parkplatz in Eibelstadt immer wieder aus und wurde nicht verletzt.

Dabei rammte der Senior das geparkte Auto der 42-Jährigen und fuhr anschließend davon. In dem Wagen des 76-Jährigen saß noch eine Beifahrerin. Polizist*innen stellten den Senior zu Hause, wie es weiter hieß.

Kurioser Vorfall: Senior versucht Fußgängerin anzufahren

Der ältere Mann muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Unfallflucht verantworten. Wieso es zu den Angriffen kam und ob der Mann die 42-Jährige kannte, war noch unklar.

