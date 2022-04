Ein 72-Jähriger entfernte am Dienstag (12.04.2022) in seinem Garten in Eibelstadt Unkraut mit einem Unkrautbrenner. Dabei geriet laut Polizei eine Hecke in Brand.

Eine Nachbarin kam hinzu, um gemeinsam mit dem 72-Jährigen den Brand zu löschen. Dies gelang jedoch erst durch die hinzugezogenen Feuerwehren aus Eibelstadt und Randersacker. Nach dem Brand klagten die Nachbarin sowie der 72-Jährige über Atemwegsbeschwerden, weshalb diese zur Kontrolle in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Brand einer Hecke: 5000 Euro Schaden

Aufgrund der Entfernung der brennenden Hecke zu umliegenden Gebäuden bestand keine Gefahr für ein Übergreifen des Feuers.

Durch den Brand entstand ein Schaden im Garten und an der Briefkastenanlage von etwa 5000 Euro.

Vorschaubild: © Manfred Richter/Pixaybay.com (Symbolbild)