Sonntagmorgen (08. Januar 2023) ist es gegen 04.23 Uhr in einer Diskothek in Würzburg zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt berichtet, stritten sich ein Mann und eine 26-jährige Frau in einer Disko in der Veitshöchheimer Straße.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde die 26-Jährige geschlagen, gewürgt und dadurch verletzt. Der männliche Täter flüchtete, nachdem der Sicherheitsdienst zur Hilfe geeilt war. Der Täter trug laut Beschreibung schwarze Kleidung und hatte kurze braune Haare bei einer Körpergröße von 175 Zentimetern. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

