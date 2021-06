Würzburg vor 26 Minuten

Trauerfeier

"Die Trauer wird niemals enden": Trauerfeier in Würzburg

In Würzburg findet am Sonntag ein Trauergottesdienst statt. Hintergrund ist der Messerangriff eines 24-Jährigen auf mehrere Menschen in Würzburgs Innenstadt am Freitag. An der Trauerfeier nehmen unter anderem Oberbürgermeister Christian Schuchardt und Ministerpräsident Markus Söder teil.