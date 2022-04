Der Bayerische Rundfunk sucht aktuell den nächsten großen Schlager-Star. Eine Jury hat unter knapp 350 Bewerber*innen die Top 10 ausgewählt.

Unter den letzten 10 ist auch die Fränkin Anne Flach. Noch bis zum 17. April können Fans für ihren zukünftigen Star über die Homepage des BR abstimmen. Im Interview mit inFranken.de berichtet die 31-Jährige, dass sie bereits auf der Bühne gestanden hat - nämlich bei "The Voice of Germany".

"Der BR Schlager Traum": Anne Flach aus Würzburg ist dabei

Der beziehungsweise die Gewinnerin des BR-Wettbewerbs bekommt bei ihrem Sieg eine eigene Single, welche vom Komponisten und Produzenten André Stade geschrieben und produziert wird.

Veröffentlicht wird der Song dann vom größten deutschen Schlagerlabel Telamo, wie der BR berichtet. Außerdem gibt es für den neuen Schlager-Star einen eigenen Videoclip und einen Auftritt bei der BR Schlager Arena am 14. August in Deggendorf. Bei diesem Event werden unter anderen Howard Carpendale, Kerstin Ott, DJ Ötzi, Oli P. und Beatrice Egli dabei sein.

Am 29. April wird der beziehungsweise die Gewinnerin gekürt. Auch aus Franken ist eine Kandidatin dabei: Die 31-jährige Anne Flach aus dem Raum Würzburg hofft, den Preis als BR-Schlager-Star zu gewinnen. In einem Videoclip singt die Fränkin das Lied "Jenseits von Eden" von Nino de Angelo, um von sich zu überzeugen.

Anne Flach über Song-Auswahl: "Es passt super zur aktuellen Zeit"

Anne Flach erzählt inFranken.de, dass sie bereits 2020 bei "The Voice of Germany" auf der Bühne gestanden hat. Leider sei sie damals bei den Blind Auditions nicht weitergekommen. Kurz darauf wurde sie jedoch von einem kleinen Musiklabel aus Bamberg kontaktiert und veröffentlichte den Song "Für mich würde ich mich umdrehen".

Im Januar 2022 hat ihr dann eine Freundin einen Teilnahme-Link für "BR sucht den Schlager Traum" geschickt. Flach wusste sofort, dass sie teilnehmen möchte. Als der BR sie daraufhin aufforderte, ein Video ihres Gesangs zu schicken, bekam sie erst einmal einen Schock: Sie bekam die Mail abends am 13. Januar und las den Bewerbungsschluss falsch: So nahm sie an, dass sie ihr Video noch am selben Tag an den BR schicken muss. Sie machte sich am Abend schnell zurecht und filmte das Video noch spontan in einer halben Stunde. Und tatsächlich kam das in letzter Minute entstandene Bewerbungsvideo laut Anne Flach "voll gut" bei den Produzenten der Show an.

Das Video, welches online auf BR gefunden werden kann, ist jedoch ein anderes, wie sie erklärt. Dort habe sie sich bewusst für den Song "Jenseits von Eden" entschieden. Sie sagt: "Es passt super zur aktuellen Zeit". In dem Text gehe es laut Flach vor allem um Frieden, den wir uns wohl alle gerade wünschen.

Hier könnt ihr den Clip anhören und auch abstimmen: Anne Flach aus Franken singt "Jenseits von Eden"

