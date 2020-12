Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 18.12.2020, 15.45 Uhr: Zahl der Corona-Toten steigt auf 92

Im Landkreis Würzburg sind drei weitere Corona-Todesfälle zu beklagen. Das teilt das Landratsamt am Freitagnachmittag (18. Dezember 2020) mit. Demnach seien eine 85-jährige Bewohnerin des Hans-Sponsel-Hauses sowie eine 90-jährige Bewohnerin des Seniorenstifts Juliusspital in der jeweiligen Einrichtung verstorben. Zudem sei ein 84-jähriger Landkreisbürger in einer Würzburger Klinik verstorben. Alle drei Senioren waren mehrfach vorerkrankt und positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit diesen Todesfällen steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 92 (59 in der Stadt, 33 im Landkreis Würzburg).

Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden 48 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 18. Dezember 2020, 7.30 Uhr). Mit diesen Neuinfektionen steigt die Zahl der seit März 2020 auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 4069, davon entfallen 2039 auf die Stadt und 2030 auf den Landkreis Würzburg. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 3580 Patienten.

Derzeit sind 397 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (200 in der Stadt Würzburg, 197 im Landkreis). Aktuell sind 2491 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 11.838 Personen.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für die Stadt Würzburg 104,74 und für den Landkreis 65,31. Der bundesweit geltende Grenzwert für die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 50 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohnern, das entspricht für die Stadt Würzburg einer Anzahl von 64 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage. Für den Landkreis Würzburg entspricht dies analog 81 Neuinfektionen.

Update vom 16.12.2020, 20.15 Uhr: Drei dezentrale Teststellen eingerichtet

Da Angehörige Menschen in Pflegeheimen nur noch mit einem negativen Corona-Test besuchen dürfen, hat der Landkreis Würzburg drei dezentrale Corona-Teststellen eingerichtet. So soll das Testen für Besucher schneller gehen.

Bereits am Freitag (18. Dezember 2020) werden die Zentren an den Standorten in Bergtheim in der Mehrzweckhalle und in Röttingen in der Schulturnhalle von 8 Uhr bis 14 Uhr in Betrieb gehen, wie das Landratsamt am Mittwoch (16. Dezember 2020) berichtet.

Pro Tag und Standort können dann 130 Personen mittels Antigen-Schnelltest auf eine Infektion getestet werden und bei einem negativen Ergebnis Menschen in Pflegeheimen innerhalb von 72 Stunden besuchen. Die Terminvereinbarung für das dezentrale Testangebot erfolgt ausschließlich telefonisch über die Hotline des BRK unter der Telefonnummer 0931/8000828. Allerdings wird darum gebeten, vorzugsweise das Testzentrum in Würzburg an der Talavera zu nutzen.

Sollte ein Test positiv ausfallen, müssen sich Betroffene in Quarantäne begeben und die entsprechenden Kontaktpersonen werden ermittelt. An folgenden Tagen werden die Teststellen in den jeweiligen Gemeinden von 8 bis 14 Uhr geöffnet sein:

Freitag, 18.12.2020, Bergtheim und Röttingen

Samstag, 19.12.2020, Ochsenfurt (jeweils TVO-Sporthalle) und Bergtheim

Montag, 21.12.2020, Ochsenfurt und Röttingen

Dienstag, 22.12.2020, Ochsenfurt und Bergtheim

Mittwoch, 23.12.2020, Ochsenfurt und Röttingen

Freitag, 25.12.2020, Ochsenfurt und Bergtheim

Sonntag, 27.12.2020, Ochsenfurt und Berghteim

Montag, 28.12.2020, Ochsenfurt Röttingen

Dienstag, 29.12.2020, Ochsenfurt und Bergtheim

Mittwoch, 30.12.2020, Ochsenfurt und Röttingen

Samstag, 02.01.2021, Ochsenfurt und Bergtheim

Montag, 04.01.2021, Ochsenfurt und Röttingen

Dienstag, 05.01.2021, Ochsenfurt und Bergtheim

Donnerstag, 07.01.2021, Ochsenfurt und Bergtheim

Freitag, 08.01.2021, Ochsenfurt und Röttingen

Samstag, 09.01.2021, Ochsenfurt und Bergtheim

Update vom 15.12.2020, 10.15 Uhr: Ein weiterer Todesfall, Maskenpflicht verlängert

Das Gesundheitsamt Würzburg teilt mit, dass eine weitere Person im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben ist: Ein 66-jähriger Mann, der mehrfach vorerkrankt war, ist in einer Würzburger Klinik gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich damit auf 88.

Derzeit befinden sich außerdem 2300 Personen in Stadt und Landkreis Würzburg in Quarantäne oder Isolation. Dem Gesundheitsamt wurden sechs weitere positiv getestete Personen gemeldet.

Beim 7-Tage-Inzidenzwert liegen Stadt und Landkreis Würzburg unter dem Wert von 100 und damit unter dem bayerischen Durchschnitt, der etwa bei 200 liegt.

Die Maskenpflicht in der Würzburger Innenstadt wurde bis zum 5. Januar verlängert.Informationen zu den stark frequentierten Plätzen im Stadtbereich finden sich auf der Seite der Stadt Würzburg. Der Landkreis Würzburg hat bisher noch keine stark frequentierten Plätze definiert, an denen eine Maskenpflicht besteht.

Das Bürgertelefon von Stadt und Landkreis Würzburg ist wie folgt besetzt:

Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr

Freitag von 8 bis 14 Uhr

Telefon: 0931 8003-5100

Testzentrum auf der Würzburger Talavera

Das Corona-Testzentrum von Stadt und Landkreis Würzburg ist von montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Hier können sich nach der Bayerischen Teststrategie insbesondere Reiserückkehrer sowie auch jeder Bewohner*in Bayerns anlasslos testen lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich, telefonisch unter 0931 8000828, bzw. online unter www.testzentrum-wuerzburg.de.

Jeweils von 17 bis 19 Uhr steht medizinisch geschultes Personal für Abstriche bei Kindern unter sieben Jahre und Personen mit besonderen Bedürfnissen bereit.

Mitzubringen sind die Mail zur Terminbestätigung, der Personalausweis, Reisepass oder ein anderes Ausweisdokument mit Foto.

Testzentrum Universitätsklinik Würzburg

Das Corona-Testzentrum auf dem Gelände des Universitätsklinikums Würzburg Gebäude D20 ist von montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr geöffnet.

Am Testzentrum der Uniklinik werden primär Kontaktpersonen und infizierte Personen nach Zuweisung durch das Gesundheitsamt getestet.

Kinder ab sechs Monaten können am Testzentrum der Unikliniken nach Vereinbarung getestet werden, da für den Abstrich eigens medizinisch geschultes Personal bereitsteht. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Universitäts-Kinderklinik können Kinder unter sechs Monaten nach Anmeldung im Zeitfenster von 13:30 bis 14:15 Uhr getestet werden.

Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich unter 0931 8000828, bzw. online unter www.testzentrum-wuerzburg.de.

Mitzubringen sind die Mail zur Terminbestätigung, Reisepass oder ein anderes Ausweisdokument mit Foto und soweit vorhanden, die Krankenversicherungskarte.

Update vom 10.12.2020, 18.30 Uhr: Landkreis plant Heimbesucher mit Antigen-Schnelltests zu testen

Auf der Talavera wurden ab Donnerstag (10. Dezember 2020) bereits erweiterte Testmöglichkeiten am gemeinsamen Testzentrum von Stadt und Landkreis Würzburg für Heimbesucher, Pflegepersonal und Schulklassen geschaffen, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung berichtet.

Zusätzlich plant der Landkreis, Heimbesucher "dezentral" in den Landkreisgemeinden mit Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus testen zu lassen. Das Team Testmanagement des Landratsamtes ist dazu mit der DLRG, den Maltesern und der Kreisbrandinspektion in Gesprächen. Eine Terminvergabe soll dann über eine eigene Hotline laufen.

"Unser Ziel ist es, den Heimbesuchern zeit- und ortsnah Testangebote im Landkreis zur Verfügung stellen zu können. Die Testlinien werden nach gegenwärtigen Planungen vormittags geöffnet sein, um bei Vorlage des schriftlichen negativen Testergebnisses bereits am gleichen Tag und innerhalb der nächsten 48 Stunden mehrfache Heimbesuche zu ermöglichen", so Paul Justice, Verantwortlicher des Teams Testmanagement gegenüber dem Landratsamt.

Update vom 09.12.2020, 18.10 Uhr: Stadt Würzburg erlässt Alkoholverbot

Doch kein Glühwein "to go": Die Stadt Würzburg erlässt im Rahmen der 10. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ein ganztägiges Alkoholverbot. Das bedeutet, dass im Bereich des "Kleinen Bischofshut" nicht nur ein Abgabe- und Verkaufsverbot besteht, sondern dort auch kein Alkohol mehr konsumiert werden darf.

Diese Maßnahme gilt ab Donnerstag (10. Dezember 2020). Der "Kleine Bischofshut" liegt innerhalb der Juliuspromenade, der Theaterstraße, der Balthasar-Neumann-Promenade, der Neubaustraße, der Wirsbergstraße, dem Oberen Mainkai inklusiver Alter Mainbrücke und dem Mainkai. Das berichtet die Stadt Würzburg in einer Pressemitteilung.

Foto: Kay Nietfeld/dpa