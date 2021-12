Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 03.12.2021, 16.20 Uhr: Inzidenz gesunken und drei neue Todesfälle

In der Region Würzburg ist die Zahl der Corona-Infektionen leicht rückläufig. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis aktuell bei 328,8 (Vortag: 346). Auch in der Stadt sind die Zahlen laut Robert-Koch-Institut zurückgegangen. Der Inzidenzwert liegt bei 387,5 (Vortag: 410).

Auf den Intensivstationen ist die Lage weiterhin angespannt. Wie den Zahlen des DIVI-Intensivregisters zu entnehmen ist, sind alle acht Intensivbetten im Kreis Würzburg derzeit belegt, zwei davon mit Corona-Patienten. Beide müssen invasiv beamtet werden.

In der Stadt sind fast 90 Prozent der Intensivstationen belegt. Es befinden sich 23 Corona-Patienten in Intensivbehandlung, von denen 17 aufgrund ihrer schweren Erkrankung invasiv beamtet werden müssen.

Laut Landratsamt sind zudem drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Ein 89-jährige Frau aus dem Stadtgebiet und ein 80 Jahre alter Mann aus dem Landkreis sind in Würzburger Kliniken verstorben. Beide waren mehrfach vorerkrankt und doppelt geimpft.

Im Nikolausheim in Würzburg ist ein 87-jähriger Bewohner ebenfalls verstorben. Der Mann war mehrfach vorerkrankt und dreifach geimpft. Die Zahl der Todesfälle in der Region steigt damit auf 229 seit Beginn der Pandemie.

Update vom 29.11.2021, 13.30 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte heute für den Landkreis Würzburg eine 7-Tage-Inzidenz von 336,8. In der Stadt Würzburg ist die Inzidenz bei 438.

Zwei Bewohnerinnen des Seniorenzentrums Bergtheim (82 und 87 Jahre alt) sind in der Einrichtung verstorben. Beide Seniorinnen waren mehrfach vorerkrankt und zweifach geimpft.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion steigt auf 222 (134 in der Stadt, 88 im Landkreis Würzburg).

Update vom 25.11.2021, 19.00 Uhr: Konsumverbot von Alkohol sowie Alkoholabgabeverbot

Laut einer aktuellen Mitteilung von der Stadt Würzburg wird das ganztägige Konsumverbot von Alkohol auf den öffentlichen Verkehrsflächen und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel in Kraft gesetzt. Es besteht ab diesem Freitag (26.11.2021) im Bereich des so genannten "Kleinen Bischofshut" umgrenzt durch Juliuspromenade, Theaterstraße, Balthasar-Neumann-Promenade, Neubaustraße, Wirsbergstraße, Oberer Mainkai (inklusive Alter Mainbrücke mit ihren Auf- und Abgängen), Mainkai, Juliuspromenade und der Sanderstraße ein befristetes Alkoholverbot bis zum 15.12.2021. Von diesem Verbot nicht erfasst ist der Konsum alkoholischer Getränke im konzessionierten Bereich von Gaststätten für den Verzehr an Ort und Stelle während der jeweiligen Öffnungszeiten.

Parallel dazu wurde auch ein Alkoholabgabeverbot für Heißgetränke, wie beispielsweise Glühwein ausgesprochen, das sich auf das Infektionsschutzgesetz stützt. Die räumliche und zeitliche Gültigkeit besteht wie beim Konsumverbot. Von diesem Verbot nicht erfasst sind die Abgabe und der Verkauf alkoholischer Heißgetränke im konzessionierten Bereich von Gaststätten für den Verzehr an Ort und Stelle während der jeweiligen Öffnungszeiten. In diesen konzessionierten Bereichen wird allerdings keine Sondernutzung für Stehtische gewährt.

Als Begründung nennt die Stadt Würzburg die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Gemäß des Robert Koch Instituts lag am 25.10.2021 der Wert bei 115,0. Bereits einen Monat später, am 25.11.2021, liegt dieser Wert bei 406,4 und hat sich somit fast vervierfacht. Im Vergleich dazu lag der Wert der 7-Tage-Inzidenz ein Jahr zuvor, am 25.11.2020, bei einem Wert von 88,3. Zudem lag die Belegung der im Leitstellenbereich der Integrierten Leitstelle Würzburg verfügbaren Intensivbetten nach den Zahlen des DIVI-Intensivregisters am 24.11.2021 bei 85,35 %.

Update vom 17.11.2021, 9 Uhr: Weiterer Infizierter aus Würzburg verstorben

In Würzburg gab es einen weiteren Corona-Todesfall, wie das Landratsamt mitteilt. Ein 52-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet ist demnach in einer Würzburger Klinik an den Folgen der Infektion verstorben. Er habe nicht unter Vorerkrankungen gelitten und sei nicht geimpft gewesen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 220: Davon stammen 134 Verstorbene aus der Stadt Würzburg und 86 aus dem Landkreis.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Würzburg liegt derzeit bei 276,6, der städtische Wert beträgt 281,2.

Update vom 20.10.2021, 18.00 Uhr: Über 70 Prozent in Stadt und Landkreis geimpft

Die Stadt Würzburg berichtete in einer aktuellen Mitteilung am Mittwoch, dem 20. Oktober 2021, dass über 70 Prozent der Menschen in Stadt und Landkreis Würzburg inzwischen vollständig geimpft sind.

Über die gemeinsamen Impfzentren von Stadt- und Landkreis Würzburg wurden in den vergangenen Monaten insgesamt 200.762 Corona-Impfungen verabreicht. Davon wurden rund 120.583 Impfungen im Zentrum auf der Talavera, 56.910 im Impfzentrum Giebelstadt und 23.269 durch mobile Teams verimpft (Stand 18.10.21 abends). Weitere 29.727 Impfungen wurden in den Würzburger Kliniken verabreicht und 181.379 durch die Hausärzte. Insgesamt wurden damit 204.618 Menschen erst- und zweitgeimpft, was eine Impfquote von 70 Prozent ausmacht.

Update vom 19.10.2021, 11.30 Uhr: Zwei Senioren aus Würzburg gestorben

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte heute für den Landkreis Würzburg eine 7-Tage-Inzidenz von 62,1.

Aus dem Stadtgebiet Würzburg wurden zwei Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gemeldet, wie das Landratsamt Würzburg mitteilt. Ein 81-jähriger Mann sowie eine 86-jährige Frau sind nach stationärer Aufnahme in Würzburg beziehungsweise Kitzingen verstorben. Beide Senioren waren zweifach geimpft und mehrfach vorerkrankt.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion steigt auf 214 (131 in der Stadt, 83 im Landkreis Würzburg).

