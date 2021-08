Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 24.08.2021, 07.30 Uhr: Inzidenz hat sich binnen einer Woche verdoppelt

Seit vergangenem Dienstag (17. August 2021) hat sich die Inzidenz in der Stadt Würzburg binnen einer Wocher verdoppelt. Am heutigen Dienstag (24. August 2021) liegt der Wert bei 60, vergangenen Dienstag bei 30.

Seit Montag (23. August 2021) gelten bundesweit die 3G-Regeln ab einer Inzidenz von 35. Diese könnten auch bald im Landkreis Würzburg greifen - dort liegt die Inzidenz nur knapp vor der 35 - nämlich bei 33.

Update vom 23.08.2021, 10.00 Uhr: Inzidenz in Würzburg überschreitet nächsten Grenzwert

Nach Angaben des RKI hat am Montag (23. August 2021) auch Würzburg den nächsten Grenzwert überschritten. Demnach liegt die Inzidenz nun bei 52. Am Sonntag (22. August 2021) lag der Wert noch bei 49. Am heutigen Montag greifen in Bayern neue Corona-Regeln, bei der eine Inzidenz von 35 schon wieder relevant wird.

Sollte Würzburg drei Tage in Folge über dem Schwellenwert von 50 liegen, drohen erneut Verschärfungen der Corona-Regeln. Zu kämpfen hat derzeit auch Schweinfurt. Die Stadt hat die höchste Inzidenz in ganz Franken - mit einem Wert von über 100.

In den beiden Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg wurden bislang insgesamt 177.667 Impfungen verabreicht. 91.799 Personen erhielten hier ihre Erstimpfung, 85.868 Personen wurden vollständig geimpft (Stand: 23. August 2021). In den Kliniken wurden insgesamt 29.544 Impfungen verabreicht, davon 14.938 Erstimpfungen und 14.606 Zweitimpfungen (Stand: 22. August 2021). In den Praxen erfolgten 166.064 Impfungen, davon 82.223 Erst- sowie 83.841 Zweitimpfungen (Stand: 22. August 2021).

Insgesamt wurden bislang somit 373.275 Impfungen in Stadt und Landkreis abgegeben, 188.960 Erstimpfungen sowie 184.315 Zweitimpfungen. Damit sind 65,2 Prozent der Bürger:innen in Stadt und Landkreis Würzburg erstgeimpft, vollständig geimpft sind 63,6 Prozent.

Zum Vergleich: Bayernweit wurden bislang 61,3 Prozent der Bürger:innen erstgeimpft, bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 57,3 Prozent (Stand: 21. August 2021).

Update vom 21.08.2021, 15.45 Uhr: Inzidenz liegt an drei Tagen nacheinander über 35 - Einschränkungen werden schärfer

Der "Schwellenwert 35" der 7-Tages-Inzidenz im Stadtgebiet Würzburg wurde heute an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. Zusätzlich werden zum 23. August 2021 die neuen "3G-Regelungen" in Bayern nach der Neufassung der 13. BayIfSMV in Kraft treten.

Dies bringt Rechtsänderungen bereits ab Montag – beispielsweise für öffentliche oder private Feiern.

Update vom 12.08.2021, 12.00 Uhr: Inzidenz über 25 - Maskenpflicht in Schulen zurück

Im Stadtgebiet Würzburg beträgt die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag (12. August 2021) 29. Damit liegt die Inzidenz drei Tage infolge über dem Schwellenwert von 25, der ausschlaggebend für die Rückkehr der Maskenpflicht an Schulen ist. Das meldet die Stadt Würzburg am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Demnach heißt es, dass nach der 13. BayIfSMV ab 14. August 2021 wieder die Regel zum Maskentragen in Schulen gilt und überdies hinaus auch in der aktuellen Ferienzeit bei Ferienprogrammen.

Die Ausnahme von der Maskenpflicht für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte nach Einnahme des Sitz- oder Arbeitsplatzes besteht damit nicht mehr; es muss nun wieder auch am Sitz- oder Arbeitsplatz Maske getragen werden. In Grundschulen und in der Grundschulstufe der Förderschulen hingegen bleibt die Ausnahme von der Maskenpflicht für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte nach Einnahme des Sitz- oder Arbeitsplatzes bestehen. Ein Wechsel zur Maskenpflicht bei diesen Schulen würde erst beim Überschreiten des nächsten Schwellenwerts über 50 erfolgen.

Update vom 16.07.2021, 18.35 Uhr: Corona-Testbus - hier ist er unterwegs

Der Bus, der unkomplizierte Corona-Schnelltests anbietet, macht in den nächsten 14 Tagen an diesen Orten in Stadt und Landkreis Station. Dies teilt die Stadt Würzburg mit.

17.07.2021 10:00-15:00 Ochsenfurt Pastalozzistraße 6 (neben Hallenbad)

17.07.2021 17:00-20:00 Unterer Markt Am Marktplatz 30

18.07.2021 10:00-20:00 Alter Kranen Kranenkai 1

19.07.2021 17:00-20:00 Bergtheim Willi-Sauer-Halle

20.07.2021 17:00-20:00 Ochsenfurt Pastalozzistraße 6 (neben Hallenbad)

21.07.2021 Kein Betrieb

22.07.2021 Kein Betrieb

23.07.2021 17:00-20:00 Waldbrunn Kister Straße 11 (PP gegenüber Schulturnhalle)

24.07.2021 10:00-15:00 Ochsenfurt Pastalozzistraße 6 (neben Hallenbad)

24.07.2021 17:00-20:00 PI Würzburg Stadt Augustinerstraße 24

25.07.2021 10:00-20:00 Alter Kranen Kranenkai 1

26.07.2021 17:00-20:00 Bergtheim Willi-Sauer-Halle

27.07.2021 17:00-20:00 Ochsenfurt Pastalozzistraße 6 (neben Hallenbad)

28.07.2021 Kein Betrieb

29.07.2021 Kein Betrieb

30.07.2021 17:00-20:00 Waldbrunn Kister Straße 11 (PP

gegenüber Schulturnhalle)

gegenüber Schulturnhalle) 31.07.2021 10:00-15:00 Ochsenfurt Pastalozzistraße 6 (neben Hallenbad)

31.07.2021 17:00-20:00 Unterer Markt Am Marktplatz 30

Update vom 16.07.2021, 11 Uhr: "Mittagspausenimpfungen" gehen in Würzburg weiter

Stadt und Landkreis Würzburg werden die Aktion "Mittagspausen-Impfung“ in den Impfzentren Talavera und Giebelstadt bis auf Weiteres fortführen. Das haben die Verantwortlichen bereits kurz nach dem Start der ersten Aktion entschieden. Im Zeitraum vom 13. bis 15. Juli haben bereits rund 540 Impfwillige das Angebot angenommen, sich ohne Termin mit einem Vakzin von Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson impfen zu lassen.

Von Montag bis Samstag wird es also auch zukünftig möglich sein, zwischen 12 und 15 Uhr ohne Termin eine Impfung in den Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg (Talavera und Giebelstadt) zu bekommen. Ab sofort gilt dabei die freie Impfstoffwahl nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission und sofern die Verfügbarkeiten es zulassen. Bitte beachten: Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sind erst ab einem Alter von 18 Jahren zugelassen.

Auch Bürger*innen anderer Städte und Landkreise können sich bei der Aktion impfen lassen. Zweitimpfungen sind ebenfalls möglich, wenn Impfwillige dies kommunizieren und die Dokumentation der Erstimpfung vorweisen können. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, werden die Impfwilligen gebeten, sich (soweit noch nicht geschehen) vor ihrem Termin unter www.impfzentren.bayern zu registrieren. So müssen persönliche Daten nicht vor Ort erfasst werden.

Update vom 02.07.2021, 17.20 Uhr: Ein 39-jähriger Mann aus dem Würzburger Stadtgebiet ist verstorben

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte am Freitag (02.07.2021) für den Landkreis Würzburg eine 7-Tage-Inzidenz von 11,7.

Ein 39-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet ist in einer Würzburger Klinik verstorben, er war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Todesfall wurde dem Gesundheitsamt jetzt nachgemeldet. Das gab das Landratsamt Würzburg über eine Pressemitteilung bekannt.

Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 197 (124 in der Stadt, 73 im Landkreis Würzburg).

Update vom 21.06.2021, 10.30 Uhr: Keine Maskenpflicht mehr auf Alter Mainbrücke

Aufgrund einer Inzidenzzahl von deutlich unter 20 an den letzten sechs Tagen im Stadtgebiet Würzburg tritt am heutigen Montag, 21. Juni 2021, ab 22 Uhr die Maskenpflicht auf der Alten Mainbrücke außer Kraft, wie die Stadt mitteilte. Die Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht wird nicht verlängert, sondern läuft zu diesem Zeitpunkt aus.

Die Stadt Würzburg weist allerdings darauf hin, dass Achtsamkeit, Rücksichtnahme, Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen nach der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung weiterhin gelten - auch auf der Alten Mainbrücke.

Update vom 09.06.2021, 17.30 Uhr: Partybereich am Kranen über das Wochenende gesperrt

Am 9. Juni 2021 beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland 20,8. Der Landkreis Würzburg liegt mit einer Inzidenz von 21,6 laut Robert-Koch-Institut leicht darüber, aber immer noch in einem niedrigen Bereich, der die weitreichenden Lockerungen seit 7. Juni möglich macht.

In der Stadt Würzburg ist die Inzidenz heute bei 34. Nach dem andauernden Partytreiben am Alten Kranen und der Verschmutzung entlang des Mains bis zum Graf-Luckner-Weiher am vergangenen Wochenende zieht die Stadt Würzburg Konsequenzen.

So werden an den kommenden beiden Wochenende die Grünanlagen am Alten Kranen Freitag und Samstag ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens für die Öffentlichkeit durch eine entsprechende Allgemeinverfügung gesperrt und auch mit Security und mit Unterstützung der Polizei gesichert. Bereits ab 20 Uhr informieren Sicherheitsleute über die bevorstehende Sperrung, ab 21.30 Uhr wird dann mit Hilfe einer Ausleuchtung dieses Bereiches die Sperrung angekündigt. Die offizielle Außengastronomie im Bereich des Alten Kranens ist davon nicht betroffen. Ziel ist es diesen Bereich hinsichtlich der Besucherfrequenz und Nutzungsart wieder zu normalisieren. Die Schließung soll abhängig von der Entwicklung bald möglichst auch wieder aufgehoben werden können, wie die Stadt Würzburg mitteilt.

Grund für die Sperrungen am Alten Kranen sind nicht nur der Schutz vor der Corona-Pandemie und die weiterhin geltenden AHA-Regeln. Vielmehr hat das Party-Geschehen inzwischen derartige Ausmaße angenommen, dass in dem Bereich entlang der Partymeile am Mainkai an eine Nachtruhe nicht mehr zu denken ist. Der Schutz der Anwohner und der Nachtruhe hat hier Vorrang. Zudem wurden von den Feiernden zahlreiche vom städtischen Gartenamt frisch bepflanzte Blumenrabatten entlang des Maines vollständig zerstört, so dass auch Sachschäden entstanden sind.

„Wir haben bislang vor allem auf Kommunikation und Einsicht gesetzt“, sagt Oberbürgermeister Christian Schuchardt. „Bei vollstem Verständnis für alle, die es nach diesem langen Lockdown zu Hause nicht mehr aushalten und im Freien etwas Entspannung und Spaß suchen – leider ist die Grenze überschritten. Spaß haben im Freien ja, Verstöße gegen Corona-Beschränkungen und Party auf Kosten der Anwohner – nein. Wir wollen als Stadt keine Eskalation wie zurzeit in anderen Städten.“

Sollten diese Maßnahmen keinen Erfolg haben, werden weitere Verschärfungen auch mit den politischen Gremien – wie dem Bau- und Ordnungsausschuss und dem Stadtrat – abgestimmt.

Update vom 07.06.2021, 11.35 Uhr: Maskenpflicht auf Alter Mainbrücke bleibt bestehen

Die Stadt Würzburg erlässt eine neue Allgemeinverfügung. Diese tritt am Montag (07. Juni 2021) in Kraft und bleibt bis zum nächsten Montag (14. Juni 2021) bestehen.

Folgende Regelungen werden in der Allgemeinverfügung festgelegt:

Auf der Alten Mainbrücke, inkl. der Auf- und Abgänge, besteht in der Zeit zwischen 6.00

Uhr und 22.00 Uhr Maskenpflicht.

Uhr und 22.00 Uhr Maskenpflicht. Auf § 28 Nr. 6 der 13. BayIfSMV (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.

Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung besteht kraft Gesetzes.

Die Allgemeinverfügung tritt am 07.06.2021 in Kraft und gilt bis zum 14.06.2021.

Weiter heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Würzburg: "Am Sonntag, 23.05. wurden zu Spitzenzeiten ca. 500 Personen auf der Alten Mainbrücke gezählt, am Montag, 24.05., rund 700 Personen. Auch in der darauffolgenden Woche wurde die Alte Mainbrücke stark frequentiert. So wurden am Samstag, 29.05., zu Spitzenzeiten ca. 700 Personen auf der Alten Mainbrücke festgestellt, am Sonntag, den 30.05., 480 Personen. Da auf Grund der starken Frequentierung der Alten Mainbrücke dort die Mindestabstände oftmals nicht eingehalten werden, ist das Mittel einer Maskenpflicht in diesem Bereich noch immer notwendig und geeignet, auch in Kenntnis aktueller Ergebnisse der Aerosolforschung, Infektionsrisiken zu begegnen. Nirgends sonst im Stadtgebiet kommt es ohne Alternativen der Wegführung auf so engem Raum zu zahlreichen Begegnungen und oftmals auch zu nicht nur vorübergehenden Aufenthalten.

Die zeitliche Begrenzung erfolgt, da die Alte Mainbrücke inkl. der Auf- und Abgänge in der Zeit nach 22.00 Uhr und bis 6.00 Uhr des Folgetags diese starke Frequentierung nicht aufweist."

Die Inzidenz der Stadt Würzburg liegt am Montag bei 28 und im Landkreis bei 17. Seit dem heutigen Montag gelten in Bayern viele neue Corona-Regelungen im Rahmen umfassender Lockerungen.

Update vom 02.06.2021, 15.30 Uhr: Lockerungen in Würzburg ab Freitag

Der Wert der 7-Tage-Inzidenz für die Stadt Würzburg liegt am 02.06.2021 bei 27,4. Somit wurde der Wert der 7-Tage-Inzidenz von 35 am 02.06.2021 an fünf

aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten.

Ab Freitag (04.06.2021) gilt im Stadtgebiet Würzburg bis auf weiteres insbesondere bei Kontaktbeschränkungen:

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist nur gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird.

Update vom 31.05.2021, 19.30 Uhr: Inzidenz unter 50 - Lockerungen in Würzburg

Der Wert der 7-Tages-Inzidenz für die Stadt Würzburg lag bereits am gestrigen Sonntag am fünften aufeinanderfolgenden Tag unter dem Wert von 50. Demnach ist heute der so genannte "Karenztag"; ab dem morgigen Dienstag treten zahlreiche inzidenzabhängige Rechtsänderungen (bzw.

Erleichterungen) nach der BayIfSMV in Kraft beispielsweise für die Gastronomie, Kinos und Kulturstätten oder im Bereich Sport.

Die 35er-Schwelle wiederum wurde am Samstag das erste Mal im Stadtgebiet unterschritten, am heutigen Tag somit zum dritten Mal in Folge.

Update vom 29.05.2021, 14.15 Uhr: Corona-Infizierter (60) aus dem Landkreis Würzburg stirbt

Im Landkreis Würzburg gibt es einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dies teilt das Landratsamt Würzburg am Samstag (29. Mai 2021) mit. Demnach ist ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis in einer Klinik verstorben. Der Verstorbene sei mehrfach vorerkrankt gewesen, berichtet das Landratsamt.

Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion hat sich damit auf 193 (121 in der Stadt, 72 im Landkreis) erhöht.

Der jeweilige 7-Tage-Inzidenzwert beträgt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) in der Stadt Würzburg gegenwärtig 34,4 und im Landkreis 11,1.

Update vom 28.05.2021, 11 Uhr: Inzidenz stabil unter 50 - Zwei weitere Todesfälle in Würzburg

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte heute für den Landkreis Würzburg eine 7-Tage-Inzidenz von 11,7. Am Vortag betrug sie 16.

In der Stadt Würzburg ist die Inzidenz heute bei 37. Damit ist sie im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen (35).

Eine 80-jährige Frau und ein 74-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet sind in Kliniken verstorben. Die Verstorbenen waren mehrfach vorerkrankt und positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion erhöht sich auf 192 (121 in der Stadt, 71 im Landkreis).

Update vom 27.05.2021, 18.10 Uhr: Testbusse in Würzburg - Standorte und Test-Zeiten

In Würzburg gibt es nun Testbusse. An folgenden Standorten können Sie diese an den entsprechenden Tagen vorfinden:

Samstag, 29.5.2021: Hubland, Gründerlabor „Cube“, Hublandplatz 1

Sonntag, 30.5.2021: Alter Kranen, Kranenkai 1

Montag, 31.5.2021: Unterdürrbach, Feuerwehrhaus

Dienstag, 1.6.2021: Versbach, Erwin-Wolf-Platz

Mittwoch, 2.6.2021: PI Würzburg-Stadt, Augustinerstraße

Donnerstag, 3.6.2021: Alter Kranen, Kranenkai - ACHTUNG, aufgrund des Feiertages ist der Testbus an diesem Tag von 10 bis 20 Uhr im Einsatz

Freitag, 4.6.2021: Hubland, Rottendorferstraße auf Höhe Cube

Samstag, 5.6.2021: Alter Kranen, Kranenkai

Sonntag, 6. Juni 2021: PI Würzburg Stadt, Augustinerstraße

Kurzfristige Standortänderungen sind möglich.

Die Betriebszeit ist Montag bis Freitag 17 bis 20 Uhr und Samstag/Sonntag 10 bis 20 Uhr. Da am Donnerstag, 3. Juni., Feiertag ist, gilt auch an diesem Tag die Betriebszeit 10 bis 20 Uhr, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Testwillige steigen vorne in den Wagen, werden registriert und in der Mitte des Wagens dem Schnelltest unterzogen. Im hinteren Bereich des Busses findet sich das "Labor". Dort wird der Schnelltest ausgelesen und der Getestete erhält sein Ergebnis gleich vor Ort und, wenn gewünscht, auf sein Mobiltelefon.

Update vom 27.05.2021, 08.45 Uhr: Aktuelle Lage in Würzburg

Am Donnerstag (27. Mai) beträgt die Inzidenz im Landkreis Würzburg 16 und ist damit zum Vortag gesunken (23). Auch in der Stadt ist die Inzidenz gesunken. Hier beträgt sie heute 35 (Vortag 42). Zudem hat die Stadt nun eine Auswertung der Corona-Entwicklung mittels Analyse des Abwassers für Würzburg veröffentlicht.

Maskenpflicht in Würzburger Innenstadtbereich nur noch auf Alter Mainbrücke

Die Stadt Würzburg hat die bisherige Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht verlängert: Die Maskenpflicht besteht weiterhin von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr auf der Alten Mainbrücke inklusive der Auf- und Abgänge, vorerst bis 6. Juni 2021.

Update vom 20.05.2021, 19.45 Uhr: Lockerungen in Kreis und Stadt Würzburg

Ab dem morgigen Freitag, 21. Mai, sind aufgrund der aktuellen Inzidenzzahlen zusätzlich zu den bisherigen Lockerungen unter anderem in touristischen, musikalischen und kulturellen Bereich weitere Öffnungen unter anderem im Sportbereich zulässig in der Stadt Würzburg:

Zulässig ist weiterhin die Öffnung von Gastronomiebetrieben im Außenbereich für Besucher mit vorheriger Terminbuchung samt Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung im Sinne von § 2 der 12. BayIfSMV. Personen aus mehreren Hausständen dürfen unter Berücksichtigung der Kontaktbeschränkungen gemäß § 4 Abs. 1 der 12. BayIfSMV nur gemeinsam an einem Tisch sitzen, wenn sie über einen vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen.

Auch Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos können weiterhin laut Allgemeinverfügung der Stadt Würzburg wieder für Besucherinnen und Besucher mit einem vor höchstens 24 Stunden vorgenommenem POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis geöffnet werden. Auch die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Sinne von § 23 Absatz 1 Satz 1 der 12. BayIfSMV unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher ist nun zulässig. Die Besucherinnen und Besucher müssen jedoch über einen höchstens 24 Stunden zuvor vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen.

Erlaubt ist auch weiterhin kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen. Darüber hinaus ist nun auch kontaktfreier Sport und Kontaktsport unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen unter der Voraussetzung erlaubt, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen. Außerdem kann auch in Fitnessstudios trainiert werden - unter der Voraussetzung vorheriger Terminbuchung sowie, dass alle Kunden über einen vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen. Ebenfalls dürfen nun bis zu 250 Menschen bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel zuschauen, so sie feste Sitzplätze haben und unter der Voraussetzung, dass Zuschauerinnen und Zuschauer über einen vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen.

Auch Freibäder können für Besucherinnen und Besucher nach vorheriger Terminbuchung wieder öffnen. Allerdings müssen auch hier die Besucherinnen und Besucher über einen vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen.

Landkreis Würzburg Lockerungen

Gute Neuigkeiten für alle Sportfreunde im Landkreis Würzburg: Nach der heutigen Änderung der 12. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind ab dem 21. Mai 2021 für den Landkreis Würzburg (in der Inzidenzstufe unter 50) weitere Lockerungen beim Sport, für Fitness-Studios und Freibäder möglich:

Sport

Zugelassen ist kontaktfreier Sport im Innenbereich in Gruppen bis zu 10 Personen. Im Freien ist kontaktfreier sowie Kontaktsport in Gruppen von bis zu 25 Personen möglich. Bei Sportveranstaltungen im Freien dürfen bis zu 250 Personen auf festen Sitzplätzen zuschauen.

Duschen, Umkleidekabinen und WC-Anlagen dürfen unter Einhaltung des jeweils geltenden Rahmenkonzeptes Sport genutzt werden.

Die Testpflicht ist entfallen.

Fitness-Studios

In Fitness-Studios ist kontaktfreier Sport in Gruppen bis zu 10 Personen möglich. Voraussetzung ist die vorherige Terminbuchung sowie die Dokumentation der Kontaktdaten.

Sportangebote von Fitness-Studios im Freien sind in Gruppen bis zu 25 Personen möglich, ebenfalls mit vorheriger Terminbuchung sowie Kontaktdatenerhebung.

Freibäder

Freibäder können ab dem 21. Mai 2021 öffnen, hierbei werden die Kontaktdaten der Badegäste erhoben. Diese müssen vorab einen Termin vereinbaren.

Update vom 20.05.2021, 13.55 Uhr: Inzidenz in Würzburg steigt - Wichtige Fragen zur Impfung

Das Infektionsgeschehen in der Region Würzburg entwickelt sich derzeit sehr unterschiedlich: Im Landkreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 32,7 - weiterhin einer der niedrigsten Werte in Franken. In der Stadt ist die Inzidenz dagegen wieder leicht angestiegen: Das RKI meldet am Donnerstag einen Wert von 78,2.

Wie die Stadt mitteilte wurde daher eine leichte Anpassung an der Allgemeinverfügung vorgenommen. So wird die Maskenpflicht auf der Alten Mainbrücke bis einschließlich Sonntag, 6. Juni 2021, verlängert. "Eine Rückläufigkeit im Hinblick auf die Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell leider nicht festzustellen", heißt es in der Begründung dazu.

In der Zeit der Pfingstferien sei konkret damit zu rechnen, dass die Würzburger Innenstadt noch stärker von Tagestouristen, Kunden des erlaubten Einzelhandels sowie Besuchern der zulässigen Außengastronomie frequentiert wird. "Es muss daher gesichert werden, dass Infekti-onen auch während der bevorstehenden Ferienzeit bestmöglich verhindert werden, um einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz zu verhindern."

Das Würzburger Landratsamt teilte außerdem mit, dass die Angehörigen der Priorisierungsgruppe 3 noch weiter auf ihre Corona-Impfung warten müssen. Bislang seien die Impfungen in Stadt und Landkreis im bayernweiten Vergleich gut voran gekommen, für die kommenden Wochen wurde der Region jedoch weniger Impfstoff - vor allem für Erstimpfungen - zugeteilt. Momentan sind 42,3 Prozent der Würzburger erstgeimpft, 15,3 Prozent haben bereits die zweite Dosis erhalten.

Bei den Zweitimpfungen wird sich vorerst nichts ändern, es sei davon auszugehen, dass der Impfstoff dafür gesichert ist. "Ob für Erstimpfungen Impfstoff zur Verfügung gestellt wird, ist derzeit noch nicht gesichert. Wir können leider aktuell auch keine gesicherte Antwort darauf geben, wann uns wieder Impfstoff für Erstimpfungen geliefert wird. Die Zuteilungen erfolgen leider immer noch recht kurzfristig", so das Landratsamt.

Aktuell wird im Raum Würzburg immer noch die Priorisierungsgruppe 2 geimpft. Zum einen läge das daran, dass sich viele Angehörigen der ersten beiden Impfgruppen erst jetzt für die Impfung entschieden haben und sich entsprechen für einen Termin registrieren. Zum anderen sei die zweite Impfgruppe in Stadt und Landkreis besonders groß "aufgrund ihres Alters, ihrer Vorerkrankungen oder ihrer beruflichen Indikation". Bei den Hausärzten wird jedoch vereinzelt bereits die dritte Priorisierungsgruppe geimpft.

Update vom 19.05.2021, 13.50 Uhr: Würzburg erlässt neue Allgemeinverfügung - Mehr Lockerungen beschlossen

Die Stadt Würzburg erlässt vor dem Hintergrund der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zum Freitag (21. Mai 2021) eine neue Allgemeinverfügung. Da die 7-Tage-Inzidenz seit über einer Woche unter dem Wert von 100 liegt, sind umfassende Lockerungen der Corona-Maßnahmen möglich.

Ab Freitag, 21. Mai 2021, gelten - laut Angaben der Stadt Würzburg in einer aktuellen Pressenmitteilung - folgende Regelungen:

Zulässig sind Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften , insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken. Zulässig sind im Rahmen des Übernachtungsangebots ferner gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen. Übernachtungsgäste müssen bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen.

, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken. Zulässig sind im Rahmen des Übernachtungsangebots ferner gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen. Übernachtungsgäste müssen bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen. Zulässig sind der Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschiffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre , touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen unter der Voraussetzung, dass Kunden über einen vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen.

, touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen unter der Voraussetzung, dass Kunden über einen vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen. Zulässig sind musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles , bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist.

, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung besteht kraft Gesetzes.

dieser Allgemeinverfügung besteht kraft Gesetzes. Die Allgemeinverfügung tritt am 21. Mai 2021 in Kraft. Sie tritt außer Kraft, wenn der maßgebliche Wert der 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten und dies nach § 3 Nr. 3 der 12. BayIfSMV amtlich bekanntgemacht worden ist. Für den Zeitpunkt des Außerkrafttretens gilt § 3 Nr. 1 der 12. BayIfSMV entsprechend, dass dies dann am zweiten Tag nach der Überschreitung gilt.

Weiterhin gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Die Inzidenz der Stadt Würzburg liegt am Mittwoch (19. Mai 2021) bei 71. Für den Landkreis weist das RKI einen Wert von 32 aus.

Update vom 16.05.2021, 07.40 Uhr: Würzburg mit beinahe niedrigster Inzidenz in Süddeutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte am Samstag für den Landkreis Würzburg eine 7-Tage-Inzidenz von 30,8. Auch am Sonntag hält der positive Trend an. Die Inzidenz betrug am Sonntag 32,0.

Damit ist der Landkreis nicht nur frankenweit auf der Spitzenposition: In ganz Bayern und Süddeutschland gibt es leidiglich eine Region, die derzeit eine noch niedrigere 7-Tage-Inzidenz aufweisen kann, die Stadt Weiden in der Oberpfalz (30,4).

In der Stadt Würzburg beträgt die Inzidenz am Sonntag 69,9. Wie die Lage im Rest Frankens ist, erfahren Sie in unserem Überblick.

Update vom 14.05.2021, 07.00 Uhr: Inzidenzen auf gutem Kurs - Landkreis unter 50

Im Raum Würzburg befinden sich die Inzidenzen auf einem guten Kurs: sie sinken täglich. Am Freitag (14. Mai 2021) weist das RKI für den Landkreis eine Inzidenz von 41 aus. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag nochmal sichtlich gesunken (Vortag: 52).

In der Stadt liegt die Inzidenz mit einem Wert von 68 zwar noch über dem Grenzwert von 50, allerdings sinkt der Wert auch hier täglich.

