Corona in Würzburg: Stadt passt Ausschankverbot an - Gericht bestätigt Allgemeinverfügungen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in der Region Würzburg wieder an. Die unterfränkische Stadt und das Umland entwickeln sich zu Corona-Hotspots im Freistaat. In anderen fränkischen Regionen halten sich die Neuinfektionen in Grenzen - einige Landkreis sind sogar Corona-frei.

Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle finden Sie in unserer interaktiven Karte - inklusive letztem Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 18.09.2020, 19.20 Uhr: Ausschankverbot ab sofort angepasst - Gericht bestätigt Allgemeinverfügungen

Die Stadt Würzburg passt das geltende Alkohol-Ausschankverbot an eine neue gesetztliche Regelung an. Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung vom Freitag (18. September 2020) bekannt. Konkret bedeutet dies, dass alkoholische Getränke eine Stunde länger als bisher ausgeschenkt werden dürfen - nämlich bis 23 Uhr.

Die tagesaktuelle Veröffentlichung der überarbeiteten 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung regle seit Freitag (18. September 2020) neu und konkret, dass Kreisverwaltungsbehörden in den Städten, die den Inzidenzwert von Neuinfektionen 50 pro 100.000 überschreiten, ab 23 Uhr bis 6 Uhr den Ausschank alkoholischer Getränke untersagen können.

Laut Mitteilung hat die Stadt "ausgehend von einer sich stabilisierenden Entwicklung des Inzidenz-Wertes auf hohem Niveau trotz mehrerer tausend Tests" folgende Maßnahmen festgelegt:

Die Gastronomie in der Würzburger Innenstadt darf daher aber ab sofort ab 23 Uhr keinen Alkohol mehr ausgeben. Alkoholische Getränke können somit eine Stunde länger konsumiert werden. Das Ausgeben von Speisen und Getränken ohne Alkohol wird auch nach 23 Uhr ermöglicht. Dies wird über eine neue Allgemeinverfügung geregelt, die die bisherige ersetzt.

Das Ausgeben von Speisen und Getränken ohne Alkohol wird auch nach 23 Uhr ermöglicht. Dies wird über eine neue Allgemeinverfügung geregelt, die die bisherige ersetzt. Das Verwaltungsgericht Würzburg hat des Weiteren in zwei Eilentscheidungen die Regelungen aus den bisherigen Allgemeinverfügungen der Stadt bestätigt: Einerseits gilt weiterhin die Personenbeschränkung von 100 auf 50 Personen bei Privatfeiern. Andererseits ist die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen von 10 auf 5 Personen, die auch für die Gastronomie gilt, bestätigt worden.

Darüber hinaus wurde auch (vor Veröffentlichung der überarbeiteten 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung) nicht beanstandet, dass es ab 22 Uhr in der Innenstadtgastronomie keine Abgabe von Alkohol an Gäste geben durfte. Diese Grenze wird von der Stadt Würzburg aber wie geschildert der neuen bayernweiten Rechtslage auf 23 Uhr angepasst.

In diesem Zusammenhang weist die Stadt Würzburg darauf hin, dass auch weiterhin das Alkoholverbot entlang des Maines vom Graf-Luckner-Weiher bis zum Parkplatz Alter Hafen ab 22 Uhr im Straßen- und Grünflächenbereich gilt. Die Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer, die die Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten regelt, sowie die Allgemeinverfügung für private Veranstaltungen, die beide am Sonntag beziehungsweise am Montag ausgelaufen wären, werden um eine Woche verlängert und gelten beide vorerst bis zum 27.September 2020.

Der Leiter des Würzburger Gesundheitsamtes, Dr. Johann Löw, appelliert darüber hinaus: „Jüngere Erwachsene, die in verantwortungsvollen Berufen und im besonderen Umgang mit vulnerablen Gruppen wie Senioren zu tun haben, werden gebeten, verantwortungsvoll ihr Freizeitverhalten bezogen auf private Feiern und Feiern im öffentlichen Raum zu gestalten.“

24 Neuinfektionen und 707 Menschen in Quarantäne

Weiterhin gibt das Landratsamt die aktuellen Corona-Zahlen für Würzburg bekannt. Demnach wurden dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg seit der gestrigen Meldung 24 auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 18. September 2020, 7.30 Uhr).Mit den 24 Neuinfektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1327, davon entfallen 724 auf die Stadt und 603 auf den Landkreis Würzburg.

Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1060 Patienten. Derzeit sind 209 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv. 59 Personen sind an Covid-19 verstorben.

Aktuell sind laut Landratsamt 707 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 2923 Personen.

Röntgen-Gymnasium nimmt wieder Betrieb auf

Das Röntgen-Gymnasium in Würzburg nimmt unterdessen ab kommendem Montag, 21. September 2020, wieder seinen Schulbetrieb auf. Das geht es einer weiteren Mitteilung des Landratsamtes hervor. Zur Schule gehen dürfen alle Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte, die ein negatives Testergebnis haben. Die positiv getesteten Schüler und Schülerinnen wie auch Lehrkräfte bleiben weiterhin in Isolation.

Außerdem bleiben die Klassen der positiv getesteten Schüler, alle Kinder der Jahrgangstufe, die klassenübergreifenden Unterricht mit den Betroffenen in geschlossenen Räumen hatten, sowie alle direkten Kontaktpersonen derzeit in Quarantäne. Geplant ist hier eine zweite Testung in den kommenden Tagen.

Ebenfalls zum zweiten Mal getestet werden Schüler sowie Lehrkräfte, die inzwischen symptomatisch geworden sind. Erst nach einem negativen Testergebnis dürfen diese wieder die Schule besuchen – bis dahin bleiben auch sie in Quarantäne.

Update vom 18.09.2020, 10.15 Uhr: Klage gegen Stadt wegen Corona-Maßnahmen

Die steigenden Corona-Infektionszahlen in Würzburg haben zu verschärften Kontakbeschränkungen geführt. Davon betroffen sind Schulen und Kitas, aber auch das öffentliche Leben. Daran ändert auch die Klage eines Mannes nichts, der sich in seinen Freiheitsrechten beschnitten sah. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, klagte er vor dem Verwaltungsgericht Würzburg gegen die Beschränkung bei Privatveranstaltungen. Die liegt aktuell bei 50 Menschen in Innenräumen und 100 Menschen im Freien. Der Kläger wollte eine private Feier mit 100 Gästen besuchen, schreibt der BR.

Dies wies das Verwaltungsgericht zurück. In diesem Fall sah es die Verhältnismäßigkeit bei der Maßnahme der Stadt Würzburg gegeben. "Die Teilnehmerbegrenzung bei Privatveranstaltungen verstößt nicht gegen die allgemeine Handlungsfreiheit des Antragstellers", zitiert der BR aus der Begründung des Gerichts. Die Begrenzung sei legitim. Aus Sicht der Richter komme es bei privaten Feiern typiwscherweise zu engeren und riskanteren Kontakten als bei anderen Anlässen.

Aktuell hat die Stadt Würzburg folgende Corona-Maßnahmen beschlossen: Seit Montag (14. 09.2020) gilt bei Zusammenkünften eine maximale Gruppengröße von fünf Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören oder Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister oder Angehörige eines weiteren Hausstands sind. Diese Beschränkung gilt auch bei Besuchen von Gastronomiebetrieben im Bereich der Stadt Würzburg.

In allen Schank- und Speisewirtschaften "im vom Ringpark umgrenzten Innenstadtbereich sowie im Alten Mainviertel bis zur Talavera" ist der Verkauf und Konsum von Speisen und Getränken ab 22 Uhr verboten. Generell ist Alkohol verboten, auf allen Grünflächen und den Straßenbereich entlang des Mains: Betroffen ist der Bereich vom Graf-Luckner-Weiher über die Mainwiesen und den Mainkai sowie die Alte Mainbrücke und vom Kranenkai bis zum Parkplatz "Alter Hafen". Es gilt ebenfalls ab 22 Uhr. Bereits Alkohol in diesem Gebiet dabei zu haben, sei verboten, so die Verantwortlichen.

Das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen ist jedoch unabhängig von den anwesenden Personen untersagt. Bei einem Verstoß gegen diese Kontaktbeschränkungen kann ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.

Update vom 17.09.2020, 12.53 Uhr: Inzidenzwert steigt auf über 75 - Würzburg Corona-Hotspot in Franken

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert ist in der Stadt und dem Landkreis Würzburg deutlich angestiegen. Laut Angaben des "Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit" liegt der Wert in der Stadt bei 75,07 und im Umland bei 42,64.

Am Montag und Dienstag wurden in Würzburg zahlreiche Tests durchgeführt und ausgewertet, was eine Erklärung für den sprunghaften Anstieg des Inzidenzwertes sein kann. Laut Angaben des "Landratsamtes Würzburg" liegt die Zahl der auf das Coronavirus "Sars-CoV-2" positiv getesteten Personen bei 1288 - davon 702 in der Stadt und 586 im Landkreis.

Derzeit befinden sich 575 Menschen aus Würzburg und Umgebung in häuslicher Quarantäne.

Verschärfte Maßnahmen an Schulen und Kitas

An den Würzburger Schulen bleibt die Maskenpflicht bestehen. Nach dem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen hatte das Gesundheitsamt in einer ersten Maßnahme die Schulen und Kindertageseinrichtungen auf Stufe „gelb“ gestellt. Das heißt, dass Schüler*innen ab der 5. Jahrgangsstufe "verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer tragen müssen, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet ist", so das Landratsamt.

Für Kitas bedeutet Stufe „gelb“, dass weiterhin alle Kinder die Einrichtung besuchen können. "Eine Durchmischung der Gruppen darf jedoch nicht mehr stattfinden (...) Weiter müssen die Beschäftigten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der Besuch von Kindern bei nur leichten Krankheitssymptomen bleibt weiterhin möglich."

Corona-Testzentrum in Würzburg

Das Corona-Testzentrum von Stadt und Landkreis Würzburg ist von montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr geöffnet, schreibt das Landratsamt.

"Hier können sich nach der Bayerischen Teststrategie insbesondere Reiserückkehrer sowie auch jeder Bewohner*in Bayerns anlasslos testen lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich, telefonisch unter 0800 2019444, bzw. online unter www.testzentrum-wuerzburg.de."

Auch interessant: Auch im oberfränkischen Kulmbach ist der Inzidenzwert sprunghaft angestiegen.

Update vom 15.09.2020, 15.30 Uhr: Maskenpflicht für zahlreiche Schüler in Würzburg

Nachdem der Inzidenzwert am Montag den kritischen Wert von 35 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hat, wurden nun Maßnahmen getroffen, um die Pandemie lokal einzudämmen.

Dazu zählt, dass Schüler und Schülerinnen aus Würzburg ab sofort auch eine Maske am Sitzplatz im Klassenzimmer tragen müssen, sofern der Mindestabstand (1,5 Meter) nicht eingehalten werden kann. Diese Regelung betrifft alle Schüler ab der fünften Jahrgangstufe. Gründschüler sind davon nicht betroffen.

In Kindertagesstätten ändert sich, dass Gruppen nicht mehr durchmischt werden dürfen. Dennoch bleibt der Besuch der Kita von Kindern, die lediglich leichte Krankheitssymptome haben, weiterhin möglich.

Update vom 15.09.2020, 06.00 Uhr: Warum wurde das Röntgen-Gymnasium ganz geschlossen?

Mehrere Schulen in Würzburg müssen aktuell mit infizierten Schülern umgehen. Besonders dramatisch ist die Situation dabei am Röntgen-Gymnasium: Dort wurde die gesamte Schule bis Mittwoch (16. September 2020) geschlossen und ein mobiles Testzentrum am Dallenbergbad speziell für die Schüler und Lehrer errichtet.

Auch am Wirsberg-Gymnasium gab es Corona-Fälle. Diese sind laut Landratsamt allerdings anders zu bewerten. Am Röntgen-Gymnasium sind neben den positiv getesteten Personen weitere Verdachtspersonen symptomatisch. Dies ist beim Wirsberg-Gymnasium nicht der Fall.