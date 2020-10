Die Zahlen der Corona-Infektionen im Raum Würzburg geben Anlass zur Sorge - einen Überblick der Corona-Lage in Franken finden Sie hier. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle finden Sie in unserer interaktiven Karte - inklusive letztem Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 17. Oktober 2020, 17 Uhr: Corona-Ampel steht auf Gelb - diese Regeln treten jetzt in Kraft

Der Corona Inzidenz-Wert für die Stadt Würzburg ist über den bayerischen Signalwert von 35/100.000 Einwohner gestiegen. Aufgrund dessen treten im Würzburger Stadtgebiet die vom Freistaat Bayern beschlossenen Maßnahmen der seit heute gültigen siebten Infektionsschutzmaßnahmeverordnung in Kraft. Das teilte die Stadt Würzburg am Samstagnachmittag (17. Oktober 2020) mit.

In Würzburg gelten diese Maßnahmen aufgrund des heutigen Wertes ab Sonntag, 18. Oktober, 0 Uhr.

Maskenpflicht gilt laut der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordung unter anderem unmittelbar:

• In öffentlichen Gebäuden

• Freizeiteinrichtungen

• Kulturstätten

• Bei Tagungen und Kongressen

• In Theatern, Konzerthäusern, sonstigen Bühnen und Kinos

• Bei sportlichen Veranstaltungen

Auch in Hochschulen und weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 besteht Maskenpflicht am Platz. Kindergärten wurden vom Gesundheitsamt wieder auf die Stufe „gelb“ gestellt.

Für die Gastronomen in Würzburg bedeutet das Inkrafttreten dieser Regelung durch die Ampelphase „gelb“ der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung nun, dass die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr vor Ort ab 23 Uhr bis 6 Uhr morgens untersagt ist. In diesem Zeitraum dürfen auch an Tankstellen, an sonstigen Verkaufsstellen sowie durch Lieferdienste keine alkoholischen Getränke mehr abgegeben werden.

Der Teilnehmerkreis an privaten Feiern ist auf die Angehörigen zweier Haushalte oder maximal zehn Personen beschränkt. Dies gilt auch für den gemeinsamen Aufenthalt im öffentlichen Raum oder bei Treffen in privat genutzten Räumen sowie die Gastronomie.

Zu diesen Maßnahmen gehört aber auch eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit für die die Stadt Würzburg per Allgemeinverfügung in der Zeit von 6 bis 22 Uhr folgende Bereiche festgelegt hat:

• Die Alte Mainbrücke inklusiv der Auf- und Abgänge,

• Der gesamte Bahnhofsvorplatz inklusive Grünbereiche bis Haugerring

Abhängig von der weiteren Entwicklung des Inzidenz-Wertes entscheidet die Stadt Würzburg über eine Ausweitung der Maskenpflicht auf andere öffentliche Bereiche.

Zusätzlich zur Maskenpflicht ist in den genannten Würzburger Bereichen auch der Konsum von Alkohol verboten. Dieses Alkoholverbot gilt:

• Auf der Alten Mainbrücke inklusiv der Auf- und Abgänge,

• Auf dem gesamten Bahnhofsvorplatz inklusive Grünbereiche bis Haugerring

• In allen Fußgängerzonenbereichen

• Auf der Juliuspromenade mit ihren beidseitigen Gehwegen

• In der Sanderstraße mit ihren beidseitigen Gehwegen

• Sowie der Augustinerstraße mit ihren beidseitigen Gehwegen

Zuschauer beim Kickers-Spiel am morgigen Sonntag sind nach Maßgabe der Stadt zugelassen. Die Zahl der Zuschauer wird aber im Vergleich zur ursprünglichen Planung halbiert, um auch die möglichen Kontakte zu halbieren.

Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der gestrigen Meldung 47 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 17. Oktober 2020, 7.30 Uhr). Das teilt das Landratsamt Würzburg am Samstagabend (17.Oktober 1010) mit.

Aktuell sind 1.380 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 4.159 Personen.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt damit für die Stadt Würzburg 42,21 und den Landkreis 31,42.

Update vom 16. Oktober 2020, 16 Uhr: Corona-Fälle an vier Schulen und zwei Kitas

Wie das Landratsamt Würzburg am Freitag (16. Oktober 2020) mitteilte, wurden in Stadt und Landkreis Würzburg weitere Corona-Fälle an vier Schulen und zwei Kindergärten bestätigt. Eine Übersicht;

Kita Estenfeld: Wie bereits mitgeteilt, wurden in der Kita St. Elisabeth in Estenfeld zwei Kinder positiv auf Covid-19 getestet. Die beiden Kinder waren in zwei verschiedenen Gruppen betreut. Für diese beiden Gruppen sowie die Nachmittagsbetreuung vom vergangenen Freitag, in der die Kinder an diesem einen Wochentag gemeinsam betreut wurden, wurde Quarantäne verfügt, ebenso für die zugehörigen Erzieher. Die weiteren Gruppen in der Kita St. Elisabeth sind nicht betroffen und sind nach wie vor geöffnet.

Wie bereits mitgeteilt, wurden in der Kita St. Elisabeth in Estenfeld zwei Kinder positiv auf Covid-19 getestet. Die beiden Kinder waren in zwei verschiedenen Gruppen betreut. Für diese beiden Gruppen sowie die Nachmittagsbetreuung vom vergangenen Freitag, in der die Kinder an diesem einen Wochentag gemeinsam betreut wurden, wurde Quarantäne verfügt, ebenso für die zugehörigen Erzieher. Die weiteren Gruppen in der Kita St. Elisabeth sind nicht betroffen und sind nach wie vor geöffnet. Wolffskeel-Realschule Würzburg: Ein Schüler der Wolffskeel-Realschule Würzburg wurde positiv getestet. Da der Schüler während des infektiösen Zeitraums die Schule nicht besuchte, wurden keine Quarantänemaßnahmen angeordnet. Dennoch wurde eine Reihentestung angeboten.

Ein Schüler der Wolffskeel-Realschule Würzburg wurde positiv getestet. Da der Schüler während des infektiösen Zeitraums die Schule nicht besuchte, wurden keine Quarantänemaßnahmen angeordnet. Dennoch wurde eine Reihentestung angeboten. Mittelschule Ochsenfurt: Ein Schüler wurde positiv getestet, die betroffene Klasse befindet sich in Quarantäne, die Reihentestung läuft.

Ein Schüler wurde positiv getestet, die betroffene Klasse befindet sich in Quarantäne, die Reihentestung läuft. Sankt Ursula Realschule Würzburg: Ein Schüler wurde positiv getestet, die betroffene Klasse ist in Quarantäne, eine Reihentestung läuft.

Ein Schüler wurde positiv getestet, die betroffene Klasse ist in Quarantäne, eine Reihentestung läuft. Josef-Volksschule Grombühl: Eine Lehrkraft wurde positiv getestet, 17 Lehrer sind in Quarantäne, die Schule wurde daher geschlossen.

Eine Lehrkraft wurde positiv getestet, 17 Lehrer sind in Quarantäne, die Schule wurde daher geschlossen. Stift Haug Kindergarten Würzburg: Ein Kind wurde positiv getestet, die betreffende Gruppe + 5 Beschäftigte sind in Quarantäne, die anderen Gruppen bleiben offen.

Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der gestrigen Meldung 11 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 16. Oktober 2020, 7.30 Uhr). Mit diesen Neu-Infektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1592, davon entfallen 881 auf die Stadt und 711 auf den Landkreis Würzburg. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1400 Patienten.

Derzeit sind 133 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (70 in der Stadt Würzburg, 63 im Landkreis). 59 Personen sind an Covid-19 verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt damit für die Stadt Würzburg 31,27 und den Landkreis 16,64.

Update vom 14. Oktober 2020, 18 Uhr: Zwei Kita-Kinder positiv auf Corona getestet - Quarantäne für Kinder und Erzieher angeordnet

In der Kita St. Elisabeth in Estenfeld wurden zwei Kinder positiv auf Covid-19 getestet. Das teilte das Landratsamt Würzburg am Mittwochnachmittag (14. Oktober 2020) mit.

Nachdem eine Eingrenzung des individuellen Ansteckungsrisikos u.a. aufgrund gemeinsamer Betreuungszeiten am Freitagmittag nicht möglich ist, wurde für alle Kinder und Erzieher*innen eine 14-tägige Quarantäne verfügt. Die Testung dieses Personenkreises erfolgt noch heute.

Update vom 13. Oktober 2020, 18 Uhr: 18 Grundschüler und eine Lehrerin in Quarantäne

Wie das Landratsamt Würzburg am Dienstagabend (13. Oktober 2020) mitteilt, gab es einen weiteren Corona-Fall an einer Grundschule im Landkreis Würzburg. In der Josef-Grundschule Grombühl wurde eine Person positiv getestet, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung an der Schule aufgehalten hat.

Für eine Lehrkraft sowie 18 Schüler*innen wurde Quarantäne verfügt. Die Reihentestung dieses Personenkreises ist organisiert.

Update vom 12. Oktober 2020, 19 Uhr: Diese Schulen und Kitas sind derzeit von Corona betroffen

Wie das Landratsamt Würzburg mitteilt, sind derzeit folgende Schulen, Kitas und Bildungseinrichtungen von Corona betroffen (Stand: 12. Oktober 2020, 12 Uhr):

Weltkinderhaus am Heuchelhof

Im evangelischen Kindergarten Weltkinderhaus am Heuchelhof wurde ein Kind positiv getestet. Das Kind befand sich im infektiösen Zeitraum in der Einrichtung. Die Kinder beider Gruppen haben im Freien viel Zeit gruppenübergreifend verbracht und die Leiterin sowie die Erziehrinnen konnten nicht differenzieren, mit welchen Kindern das positive Kind gespielt hat. Bereits gestern wurde eine Reihentestung aller Kinder und Erzieher*innen organisiert. Die Einrichtung bleibt voraussichtlich 14 Tage (bis 22.10.) geschlossen.

Im evangelischen Kindergarten Weltkinderhaus am Heuchelhof wurde ein Kind positiv getestet. Das Kind befand sich im infektiösen Zeitraum in der Einrichtung. Die Kinder beider Gruppen haben im Freien viel Zeit gruppenübergreifend verbracht und die Leiterin sowie die Erziehrinnen konnten nicht differenzieren, mit welchen Kindern das positive Kind gespielt hat. Bereits gestern wurde eine Reihentestung aller Kinder und Erzieher*innen organisiert. Die Einrichtung bleibt voraussichtlich 14 Tage (bis 22.10.) geschlossen. Berufsförderungswerk Veitshöchheim

Ein Teilnehmer einer Berufsförderungsmaßnahme wurde positiv getestet. Die Kontaktpersonen der Kategorie 1 (KP 1) wurden ermittelt und unter Quarantäne gestellt. Die Testung dieses Personenkreises ist erfolgt, die Ergebnisse stehen noch aus. Weitere Kursteilnehmern und Betreuer (KP 2) wurden informiert und es wurde ein Test empfohlen.

Ein Teilnehmer einer Berufsförderungsmaßnahme wurde positiv getestet. Die Kontaktpersonen der Kategorie 1 (KP 1) wurden ermittelt und unter Quarantäne gestellt. Die Testung dieses Personenkreises ist erfolgt, die Ergebnisse stehen noch aus. Weitere Kursteilnehmern und Betreuer (KP 2) wurden informiert und es wurde ein Test empfohlen. Kindergarten Opferbaum

Ein*e Erzieher*in wurde positiv getestet. Die Reihentestung von 23 Kindern und weiteren Erzieher*innen erfolgte gestern. Die Ermittlung der privaten Kontaktpersonen übernimmt das örtlich zuständige Gesundheitsamt (die Erzieherin wohnt nicht in Stadt bzw. Landkreis Würzburg).

Ein*e Erzieher*in wurde positiv getestet. Die Reihentestung von 23 Kindern und weiteren Erzieher*innen erfolgte gestern. Die Ermittlung der privaten Kontaktpersonen übernimmt das örtlich zuständige Gesundheitsamt (die Erzieherin wohnt nicht in Stadt bzw. Landkreis Würzburg). Blindeninstitut Würzburg

Ein*e Erzieher*in wurde Corona-positiv getestet. Private Kontaktpersonen, vier Mitarbeiter*innen und vier von acht Kindern, die auch am Wochenende in der Einrichtung waren, wurden umgehend getestet. Für diese Personen wurde Quarantäne verfügt. Alle Testergebnisse waren negativ.

Vier Kinder, die bei Erhalt des Positiv-Befundes bereits zuhause waren, wurden informiert, unter Quarantäne gestellt, sowie deren Testung organisiert.

Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der Meldung vom 9. Oktober 22 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 12. Oktober 2020, 7.30 Uhr).

Mit diesen Neu-Infektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1.546, davon entfallen 856 auf die Stadt und 690 auf den Landkreis Würzburg.

Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1.380 Patienten. Derzeit sind 107 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (59 in der Stadt Würzburg, 48 im Landkreis). 59 Personen sind an Covid-19 verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt damit für die Stadt Würzburg 30,48 und den Landkreis 18,48.

Update vom 06. Oktober 2020, 14 Uhr: Inzidenzwert unter 35: Maskenpflicht in Schulen aufgehoben

Aufgrund des Inzidenzwerts von 21,11 in der Stadt Würzburg und 11,12 im Landkreis, haben sich das Gesundheitsamt und das Staatliche Schulamt abgestimmt und beschlossen die Warnstufe für Schulen von "gelb" auf "grün" zu setzen.

Das bedeutet für alle Schüler - vor allem an weiterführenden Schulen - dass es ab Mittwoch (07. Oktober 2020) keine Maskenpflicht mehr im Schulgebäude gibt, solange der Mindestabstand eingehalten werden kann. Das teilt das Landratsamt Würzburg in einer Pressemitteilung mit.

Landrat Thomas Eberth erläutert: "Ich bin froh, dass sich das Infektionsgeschehen aktuell auf einem deutlich niedrigeren Niveau abspielt und wir so den Schüler*innen an den weiterführenden Schulen die Aufhebung der Maskenpflicht zwei Tage früher ermöglichen können. Dieses aktuell niedrige Infektionsgeschehen zeigt aber auch, dass wir mit den bisher getroffenen Maßnahmen den richtigen Weg gegangen sind.“ Schulbürgermeisterin Judith Jörg weist darauf hin, dass jeder der möchte die Maske natürlich weiterhin im Schulhaus tragen kann.

Seit Beginn des Schuljahres wurden aus 26 Schulen in Stadt und Landkreis Würzburg 48 positive Fälle und aus 7 Kitas 11 positive Fälle gemeldet.

Update vom 05. Oktober 2020, 14 Uhr: Insgesamt drei Klassen in Quarantäne - Schüler positiv auf Corona getestet

Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Würzburg bei 20,33 und im Landkreis bei 10,50. Das berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Obwohl der Wert relativ niedrig ist, müssen insgesamt drei Klassen im Raum Würzburg in Quarantäne.

Wie das Landratsamt weiter berichtet, wurde ein Schüler der Grundschule Heuchelhof positiv auf das Coronavirus getestet. Zwei Klasse und fünf Lehrkräfte müssen hier in Quarantäne. Außerdem ist eine Reihentestung geplant. Weiterhin wurde ein Schüler der Städtischen Wirtschaftsschule Grombühl positiv getestet. 19 Schülerinnen und Schüler und drei Lehrkräfte mussten bereits in Quarantäne und sind zur Testung angemeldet.

Das Corona-Testzentrum Würzburg hat täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Hier kann sich jeder testen lassen, allerdings ist eine vorherige Terminvergabe zwingend notwendig, wie das Landratsam Würzburg schreibt. Alle Informationen gibt es online unter www.testzentrum-wuerzburg.de.

Update vom 1. Oktober 2020, 17:00: Corona-Maßnahmen für die Stadt Würzburg laufen aus - keine Verlängerungsmöglichkeit

Der Corona Inzidenz-Wert für die Stadt Würzburg hat sich in den vergangenen Tagen unterhalb des bayerischen wie auch des bundesweiten Grenzwertes stabilisiert. Das teilt die Stadt Würzburg mit. Neue positive Fälle lassen sich nicht konkreten Ereignissen oder Orten zuordnen. „Unsere Maßnahmen haben in den vergangenen Tagen gegriffen“, betont Oberbürgermeister Christian Schuchardt. „Ich freue mich, dass sich die Zahlen stabilisiert haben und das auf einem mittleren Niveau mit nur wenig neuen positiv getesteten Personen.“ Aus diesem Grund werden die Beschränkungen, die die Stadt Würzburg ausgesprochen hatte, nicht über den 1. Oktober hinaus verlängert, sondern laufen aus.

„Die bisherigen Maßnahmen wären phasenweise als Präventivmaßnahmen über den Winter sicherlich sinnvoll“, so Schuchardt. Da der Inzidenz-Wert in Würzburg unter den Grenzwerten liegt, gibt es dafür jedoch keine rechtliche Handhabe. Diese Grenzwerte setzen den Maßstab, ob eine Kommune weitere Maßnahmen ergreifen muss. Liegen die Werte unterhalb des Grenzwertes wären weitere Einschränkungen, die über die Verordnungen des Freistaates Bayern hinausgehen, rechtlich nicht verhältnismäßig.

Die Würzburger Schulen bleiben jedoch nach der Entscheidung des Gesundheitsamtes auch weiterhin auf „gelb“ gestellt. Dies bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht Masken tragen müssen. „Diese bis nächste Woche befristete Vorsichtsmaßnahme dient dem Schutz der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Gesellschaft“, so Dr. Johann Löw, Leiter des staatlichen Gesundheitsamtes. Ziel ist es, den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten und nicht die Eskalationsstufe „rot“ zu erreichen. Wichtig ist, dass die Mund-Nasen-Bedeckung – im Volksmund Maske genannt – groß genug ist, um Mund, Nase und Wangen vollständig zu bedecken und an den Rändern möglichst eng anliegt.

Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der gestrigen Meldung vier weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 1. Oktober 2020, 7.30 Uhr).

Durch Datenbereinigung hat sich die Gesamtzahl (und die Zahl der betroffenen Personen in der Stadt Würzburg) gestern um eine Person verringert. Mit diesen Neu-Infektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1.453, davon entfallen 800 auf die Stadt und 653 auf den Landkreis Würzburg.

Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1.307 Patienten. Derzeit sind 87 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (48 in der Stadt Würzburg, 39 im Landkreis). 59 Personen sind an Covid-19 verstorben.

Aktuell sind 703 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 3.365 Personen.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt damit für die Stadt Würzburg 25,02 und den Landkreis 12,36. Der bundesweit geltende Grenzwert für die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 50 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohnern, das entspricht für die Stadt Würzburg einer Anzahl von 64 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage. Für den Landkreis Würzburg entspricht dies analog 80 Neuinfektionen.

Update 30.09.2020, 19.40 Uhr: Mehrere Schulklassen in Quarantäne

Wie das Landratsamt am Mittwoch (30. September 2020) mitteilt. Nach den Reihentestungen für Schüler und Lehrkräfte des Röntgen-Gymnasiums sowie der Realschule am Maindreieck Ochsenfurt wurden dem Gesundheitsamt folgende positiven Befunde übermittelt:

Röntgen-Gymnasium: Ein Schüler des Röntgen-Gymnasiums wurde corona-positiv getestet, die Klasse wurde unter Quarantäne gestellt.

Ein Schüler des Röntgen-Gymnasiums wurde corona-positiv getestet, die Klasse wurde unter Quarantäne gestellt. Realschule am Maindreieck Ochsenfurt: Zwei Schüler*innen einer Klasse der Realschule Ochsenfurt wurden positiv getestet, auch für diese Klasse wurde Quarantäne verfügt. Für drei Lehrkräfte der Realschule Ochsenfurt steht das Testergebnis noch aus. Erst nach Vorlage eines negativen Testergebnisses dürfen die drei Pädagogen wieder unterrichten.

Zwei Schüler*innen einer Klasse der Realschule Ochsenfurt wurden positiv getestet, auch für diese Klasse wurde Quarantäne verfügt. Für drei Lehrkräfte der Realschule Ochsenfurt steht das Testergebnis noch aus. Erst nach Vorlage eines negativen Testergebnisses dürfen die drei Pädagogen wieder unterrichten. FOS/BOS Würzburg: Ein Schülerin der FOS/BOS Würzburg wurde positiv getestet. Für die Klasse und weitere Kontaktpersonen der Kategorie I (klassenübergreifender Unterricht) wurde Quarantäne verfügt.

Ein Schülerin der FOS/BOS Würzburg wurde positiv getestet. Für die Klasse und weitere Kontaktpersonen der Kategorie I (klassenübergreifender Unterricht) wurde Quarantäne verfügt. Abgeschlossene Infektionsgeschehen: Die Infektionsgeschehen an der Josef-Greising-Schule und am Matthias-Grünewald-Gymnasium Würzburg sind aktuell abgeschlossen

Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der gestrigen Meldung elf weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 30. September 2020, 7.30 Uhr). Mit diesen Neu-Infektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1.450, davon entfallen 801 auf die Stadt und 649 auf den Landkreis Würzburg. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1.300 Patienten. Derzeit sind 91 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (52 in der Stadt Würzburg, 39 im Landkreis). 59 Personen sind an Covid-19 verstorben.

Aktuell sind 611 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 3.293 Personen.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt damit für die Stadt Würzburg 28,93 und den Landkreis 11,74. Der bundesweit geltende Grenzwert für die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 50 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohnern, das entspricht für die Stadt Würzburg einer Anzahl von 64 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage. Für den Landkreis Würzburg entspricht dies analog 80 Neuinfektionen.

Update vom 29.09.2020, 17.40 Uhr: Fünf weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet

Wie das Landratsamt am Dienstag (29. September 2020) mitteilt, wurden fünf weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Somit sind derzeit 105 Personen in der Stadt und im Landkreis Würzburg mit dem Virus infiziert. 62 Personen davon wohnen in der Stadt Würzburg und 43 Personen im Landkreis. Von den insgesamt 1.439 Personen, die positiv auf Corona getestet wurden, sind 1.275 wieder gesund.

Update vom 28.09.2020, 21.20 Uhr: Corona-Fälle an drei Schulen

Wie das Landratsamt am Montag (28. September 2020) mitteilt, kommen neben den bisher bereits bekannten Corona-Fällen an Schulen seit dem Wochenende folgende drei neu hinzu:

Röntgen-Gymnasium Würzburg: Eine Lehrkraft wurde Corona-positiv getestet und befindet sich in Isolation. Bisherige Ermittlungen liefern keinen Hinweis auf eine Infektion im Schulbereich. Zur Bestätigung der aus den vorangegangenen Reihentestungen bekannten epidemischen Lage wurden heute Reihentestungen von sechs Klassen, in denen die Lehrkraft unterrichtete, veranlasst. Dies betrifft insgesamt 220 Personen.

Eine wurde Corona-positiv getestet und befindet sich in Isolation. Bisherige Ermittlungen liefern keinen Hinweis auf eine Infektion im Schulbereich. Zur Bestätigung der aus den vorangegangenen Reihentestungen bekannten epidemischen Lage wurden heute Reihentestungen von sechs Klassen, in denen die Lehrkraft unterrichtete, veranlasst. Dies betrifft insgesamt 220 Personen. Realschule am Maindreieck Ochsenfurt: Eine Lehrkraft wurde Corona-positiv getestet und befindet sich in Isolation. Auch hier liefern bisherige Ermittlungen keinen Hinweis auf eine Infektion im Schulbereich. Die Reihentestung von sechs Klassen mit insgesamt 170 Personen erfolgte heute. Sobald ein negatives Testergebnis vorliegt, dürfen diese Schüler und Lehrkräfte der beiden Schulen wieder in den Unterricht zurück.

Eine wurde Corona-positiv getestet und befindet sich in Isolation. Auch hier liefern bisherige Ermittlungen keinen Hinweis auf eine Infektion im Schulbereich. Die Reihentestung von sechs Klassen mit insgesamt 170 Personen erfolgte heute. Sobald ein negatives Testergebnis vorliegt, dürfen diese Schüler und Lehrkräfte der beiden Schulen wieder in den Unterricht zurück. Mittelschule Heuchelhof: Ein Schüler der 6. Jahrgangsstufe wurde positiv getestet. 16 Schüler gelten als Kontaktperson der Kategorie 1 und müssen für 14 Tage in Quarantäne bleiben. Vier Lehrkräfte gelten als Kontaktperson der Kategorie 2. Alle genannten Schüler und Lehrer werden am 29. September 2020 getestet. Die Lehrer dürfen bei negativem Testergebnis wieder unterrichten.

Update vom 25.09.2020, 09.00: Stadt Würzburg verlängert Corona-Maßnahmen

Seit einigen Tagen hat sich die Corona-Lage im Raum Würzburg wieder entspannt: Am Freitag (25.09.2020) liegt neben dem Landkreis auch die Stadt Würzburg wieder unter dem bundesweiten Frühwarnwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage. Laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts liegt dieser Wert aktuell bei 34,4, im Landkreis bei 21,0 (Stand 0.00 Uhr).

Bereits am Vortag hatte die Stadt Würzburg jedoch angekündigt, die verschärften Corona-Maßnahmen zu verlängern. Die bisherigen Beschränkungen wären am Ende der Woche (27.09.2020) ausgelaufen.

"Die Entwicklung stimmt positiv", so Wolfgang Kleiner, Kommunalreferent für Infektionsschutz. Besonders wichtig sei, dass die Stadt aus Sicht anderer Länder und Bundesländer kein Risikogebiet mehr sei. "Ziel ist es weiterhin, das Infektionsgeschehen zu verlangsamen und zu reduzieren und im nächsten Schritt unter den bayerischen Signalwert von 35 zu kommen."

Noch bis zum Donnerstag, den 01. Oktober 2020, werden die verschärften Regeln gelten. Anschließend wird die Lage neu bewertet. Das Alkoholverbot ab 16.00 Uhr auf der Alten Mainbrücke ist bereits am 21. September 2020 ausgelaufen und wird nicht erneut eingeführt. Grund dafür sei neben den sinkenden Infektionszahlen auch das kältere Wetter. Ab 22.00 Uhr gilt aber weiterhin ein Alkoholverbot im gesamten Umfeld des Mains.

Update vom 24.09.2020, 12.00 Uhr: Würzburg fällt wieder unter kritischen Warnwert

Am Donnerstag (24.09.2020) meldet das Landratsamt Würzburg sieben neue Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Zwar gibt es damit noch immer 166 aktive Fälle in der Region, doch der Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist nicht mehr überschritten. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 45,36 in der Stadt Würzburg und 24,72 im Landkreis (Stand: 07.30 Uhr).

Viele Menschen befinden sich dennoch momentan in Quarantäne: 770 Menschen im Raum Würzburg sind entweder in häuslicher Quarantäne oder in Isolation unter Beobachtung des zuständigen Gesundheitsamtes.

Die verschärften Corona-Maßnahmen sollen noch bis Ende der Woche gelten (27. September 2020). Über eine Verlängerung oder vorzeitige Anpassung ist derzeit nichts bekannt.

Update vom 22.09.2020, 18.46 Uhr: Infektionszahlen in Würzburg überschreiten immer noch Höchstwert

Seit der Meldung vom 21.09.2020 wurden dem Gesundheitsamt zwei auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 22. September 2020, 07.30 Uhr). Das berichtet das Landratsamt Würzburg.

Mit den beiden Neu-Infektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1.382, davon entfallen 758 auf die Stadt und 624 auf den Landkreis Würzburg.

Die 7-Tage-Inzidenz für Stadt die Stadt Würzburg überschreitet mit 60,99 Infektionen pro 100.000 Einwohner immer noch den Höchstwert von 50, im Landkreis Würzburg sind es 38,31 Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Werte sind auf der Seite des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelüberwachung (LGL) zu finden.

Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1.136 Patienten. Derzeit sind 187 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv. 59 Personen sind an Covid-19 verstorben.

Update vom 21.09.2020, 18.35 Uhr: 53 neue Corona-Fälle übers Wochenende

Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der Meldung vom 18. September 53 auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 21. September 2020, 7.30 Uhr). Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts Würzburg vom Montagabend hervor.

Mit den 53 Neuinfektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Menschen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1380. Davon entfallen 756 auf die Stadt und 624 auf den Landkreis Würzburg.

Die 7-Tage-Inzidenz für Stadt und Landkreis Würzburg liegt laut Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelüberwachung (LGL) am Montagabend bei 61,78 für die Stadt Würzburg sowie bei 40,78 für den Landkreis Würzburg.

Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1.115 Patienten. Derzeit sind 206 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv. 59 Personen sind laut dem Landratsamt Würzburg an Covid-19 verstorben.

Update vom 19.09.2020, 20.50 Uhr: Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Ochsenfurt positiv auf Corona-Virus getestet

Ein Bewohner der von der Regierung von Unterfranken betriebenen Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Ochsenfurt, Kindermannstraße 2, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilt das Landratsamt mit.

In der Unterkunft leben derzeit 71 Bewohner, die vom Gesundheitsamt Würzburg sofort in 14-tägige Quarantäne geschickt wurden. Der positiv getestete Bewohner werde für die Dauer von 14 Tagen gesondert in den Corona-Isolierbereich der ANKER-Einrichtung Unterfranken verlegt. Am Montag findee für alle Bewohner eine Reihentestung mit Unterstützung durch das Klinikum Würzburg Mitte statt. Weitere Reihentestungen seien laut Landratsamt geplant, um das Infektionsgeschehen genau zu beobachten.

Die Essensverpflegung übernimmt ein Cateringunternehmen. Eine Versorgung der Einrichtung mit weiteren Bedarfsartikeln wurde ebenfalls veranlasst. Die medizinische Versorgung ist gewährleistet. Als Ansprechpartner für die Bewohner stehen die Unterkunftsverwaltung und der Sicherheitsdienst zur Verfügung. Die betroffenen Bewohner seien über die aktuelle Situation informiert. Darüber hinaus fand eine Sensibilisierung hinsichtlich der einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Wie das Landratsamt versichert, verhalten sich alle Bewohner sehr kooperativ.

Update vom 18.09.2020, 19.20 Uhr: Ausschankverbot ab sofort angepasst - Gericht bestätigt Allgemeinverfügungen

Die Stadt Würzburg passt das geltende Alkohol-Ausschankverbot an eine neue gesetztliche Regelung an. Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung vom Freitag (18. September 2020) bekannt. Konkret bedeutet dies, dass alkoholische Getränke eine Stunde länger als bisher ausgeschenkt werden dürfen - nämlich bis 23 Uhr.

Die tagesaktuelle Veröffentlichung der überarbeiteten 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung regle seit Freitag (18. September 2020) neu und konkret, dass Kreisverwaltungsbehörden in den Städten, die den Inzidenzwert von Neuinfektionen 50 pro 100.000 überschreiten, ab 23 Uhr bis 6 Uhr den Ausschank alkoholischer Getränke untersagen können.

Laut Mitteilung hat die Stadt "ausgehend von einer sich stabilisierenden Entwicklung des Inzidenz-Wertes auf hohem Niveau trotz mehrerer tausend Tests" folgende Maßnahmen festgelegt:

Die Gastronomie in der Würzburger Innenstadt darf daher aber ab sofort ab 23 Uhr keinen Alkohol mehr ausgeben. Alkoholische Getränke können somit eine Stunde länger konsumiert werden. Das Ausgeben von Speisen und Getränken ohne Alkohol wird auch nach 23 Uhr ermöglicht. Dies wird über eine neue Allgemeinverfügung geregelt, die die bisherige ersetzt.

Das Ausgeben von Speisen und Getränken ohne Alkohol wird auch nach 23 Uhr ermöglicht. Dies wird über eine neue Allgemeinverfügung geregelt, die die bisherige ersetzt. Das Verwaltungsgericht Würzburg hat des Weiteren in zwei Eilentscheidungen die Regelungen aus den bisherigen Allgemeinverfügungen der Stadt bestätigt: Einerseits gilt weiterhin die Personenbeschränkung von 100 auf 50 Personen bei Privatfeiern. Andererseits ist die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen von 10 auf 5 Personen, die auch für die Gastronomie gilt, bestätigt worden.

von 100 auf 50 Personen bei Privatfeiern. Andererseits ist die Verschärfung der von 10 auf 5 Personen, die auch für die Gastronomie gilt, bestätigt worden. Darüber hinaus wurde auch (vor Veröffentlichung der überarbeiteten 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung) nicht beanstandet, dass es ab 22 Uhr in der Innenstadtgastronomie keine Abgabe von Alkohol an Gäste geben durfte. Diese Grenze wird von der Stadt Würzburg aber wie geschildert der neuen bayernweiten Rechtslage auf 23 Uhr angepasst.

In diesem Zusammenhang weist die Stadt Würzburg darauf hin, dass auch weiterhin das Alkoholverbot entlang des Maines vom Graf-Luckner-Weiher bis zum Parkplatz Alter Hafen ab 22 Uhr im Straßen- und Grünflächenbereich gilt. Die Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer, die die Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten regelt, sowie die Allgemeinverfügung für private Veranstaltungen, die beide am Sonntag beziehungsweise am Montag ausgelaufen wären, werden um eine Woche verlängert und gelten beide vorerst bis zum 27.September 2020.

Der Leiter des Würzburger Gesundheitsamtes, Dr. Johann Löw, appelliert darüber hinaus: „Jüngere Erwachsene, die in verantwortungsvollen Berufen und im besonderen Umgang mit vulnerablen Gruppen wie Senioren zu tun haben, werden gebeten, verantwortungsvoll ihr Freizeitverhalten bezogen auf private Feiern und Feiern im öffentlichen Raum zu gestalten.“

24 Neuinfektionen und 707 Menschen in Quarantäne

Weiterhin gibt das Landratsamt die aktuellen Corona-Zahlen für Würzburg bekannt. Demnach wurden dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg seit der gestrigen Meldung 24 auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 18. September 2020, 7.30 Uhr).Mit den 24 Neuinfektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1327, davon entfallen 724 auf die Stadt und 603 auf den Landkreis Würzburg.

Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1060 Patienten. Derzeit sind 209 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv. 59 Personen sind an Covid-19 verstorben.

Aktuell sind laut Landratsamt 707 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 2923 Personen.

Röntgen-Gymnasium nimmt wieder Betrieb auf

Das Röntgen-Gymnasium in Würzburg nimmt unterdessen ab kommendem Montag, 21. September 2020, wieder seinen Schulbetrieb auf. Das geht es einer weiteren Mitteilung des Landratsamtes hervor. Zur Schule gehen dürfen alle Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte, die ein negatives Testergebnis haben. Die positiv getesteten Schüler und Schülerinnen wie auch Lehrkräfte bleiben weiterhin in Isolation.

Außerdem bleiben die Klassen der positiv getesteten Schüler, alle Kinder der Jahrgangstufe, die klassenübergreifenden Unterricht mit den Betroffenen in geschlossenen Räumen hatten, sowie alle direkten Kontaktpersonen derzeit in Quarantäne. Geplant ist hier eine zweite Testung in den kommenden Tagen.

Ebenfalls zum zweiten Mal getestet werden Schüler sowie Lehrkräfte, die inzwischen symptomatisch geworden sind. Erst nach einem negativen Testergebnis dürfen diese wieder die Schule besuchen – bis dahin bleiben auch sie in Quarantäne.

Update vom 18.09.2020, 10.15 Uhr: Klage gegen Stadt wegen Corona-Maßnahmen

Die steigenden Corona-Infektionszahlen in Würzburg haben zu verschärften Kontakbeschränkungen geführt. Davon betroffen sind Schulen und Kitas, aber auch das öffentliche Leben. Daran ändert auch die Klage eines Mannes nichts, der sich in seinen Freiheitsrechten beschnitten sah. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, klagte er vor dem Verwaltungsgericht Würzburg gegen die Beschränkung bei Privatveranstaltungen. Die liegt aktuell bei 50 Menschen in Innenräumen und 100 Menschen im Freien. Der Kläger wollte eine private Feier mit 100 Gästen besuchen, schreibt der BR.

Dies wies das Verwaltungsgericht zurück. In diesem Fall sah es die Verhältnismäßigkeit bei der Maßnahme der Stadt Würzburg gegeben. "Die Teilnehmerbegrenzung bei Privatveranstaltungen verstößt nicht gegen die allgemeine Handlungsfreiheit des Antragstellers", zitiert der BR aus der Begründung des Gerichts. Die Begrenzung sei legitim. Aus Sicht der Richter komme es bei privaten Feiern typiwscherweise zu engeren und riskanteren Kontakten als bei anderen Anlässen.

Aktuell hat die Stadt Würzburg folgende Corona-Maßnahmen beschlossen: Seit Montag (14. 09.2020) gilt bei Zusammenkünften eine maximale Gruppengröße von fünf Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören oder Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister oder Angehörige eines weiteren Hausstands sind. Diese Beschränkung gilt auch bei Besuchen von Gastronomiebetrieben im Bereich der Stadt Würzburg.

In allen Schank- und Speisewirtschaften "im vom Ringpark umgrenzten Innenstadtbereich sowie im Alten Mainviertel bis zur Talavera" ist der Verkauf und Konsum von Speisen und Getränken ab 22 Uhr verboten. Generell ist Alkohol verboten, auf allen Grünflächen und den Straßenbereich entlang des Mains: Betroffen ist der Bereich vom Graf-Luckner-Weiher über die Mainwiesen und den Mainkai sowie die Alte Mainbrücke und vom Kranenkai bis zum Parkplatz "Alter Hafen". Es gilt ebenfalls ab 22 Uhr. Bereits Alkohol in diesem Gebiet dabei zu haben, sei verboten, so die Verantwortlichen.

Das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen ist jedoch unabhängig von den anwesenden Personen untersagt. Bei einem Verstoß gegen diese Kontaktbeschränkungen kann ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.

Update vom 17.09.2020, 12.53 Uhr: Inzidenzwert steigt auf über 75 - Würzburg Corona-Hotspot in Franken

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert ist in der Stadt und dem Landkreis Würzburg deutlich angestiegen. Laut Angaben des "Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit" liegt der Wert in der Stadt bei 75,07 und im Umland bei 42,64.

Am Montag und Dienstag wurden in Würzburg zahlreiche Tests durchgeführt und ausgewertet, was eine Erklärung für den sprunghaften Anstieg des Inzidenzwertes sein kann. Laut Angaben des "Landratsamtes Würzburg" liegt die Zahl der auf das Coronavirus "Sars-CoV-2" positiv getesteten Personen bei 1288 - davon 702 in der Stadt und 586 im Landkreis.

Derzeit befinden sich 575 Menschen aus Würzburg und Umgebung in häuslicher Quarantäne.

Verschärfte Maßnahmen an Schulen und Kitas

An den Würzburger Schulen bleibt die Maskenpflicht bestehen. Nach dem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen hatte das Gesundheitsamt in einer ersten Maßnahme die Schulen und Kindertageseinrichtungen auf Stufe „gelb“ gestellt. Das heißt, dass Schüler*innen ab der 5. Jahrgangsstufe "verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer tragen müssen, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet ist", so das Landratsamt.

Für Kitas bedeutet Stufe „gelb“, dass weiterhin alle Kinder die Einrichtung besuchen können. "Eine Durchmischung der Gruppen darf jedoch nicht mehr stattfinden (...) Weiter müssen die Beschäftigten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der Besuch von Kindern bei nur leichten Krankheitssymptomen bleibt weiterhin möglich."

Corona-Testzentrum in Würzburg

Das Corona-Testzentrum von Stadt und Landkreis Würzburg ist von montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr geöffnet, schreibt das Landratsamt.

"Hier können sich nach der Bayerischen Teststrategie insbesondere Reiserückkehrer sowie auch jeder Bewohner*in Bayerns anlasslos testen lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich, telefonisch unter 0800 2019444, bzw. online unter www.testzentrum-wuerzburg.de."

Auch interessant: Auch im oberfränkischen Kulmbach ist der Inzidenzwert sprunghaft angestiegen.

Update vom 15.09.2020, 15.30 Uhr: Maskenpflicht für zahlreiche Schüler in Würzburg

Nachdem der Inzidenzwert am Montag den kritischen Wert von 35 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hat, wurden nun Maßnahmen getroffen, um die Pandemie lokal einzudämmen.

Dazu zählt, dass Schüler und Schülerinnen aus Würzburg ab sofort auch eine Maske am Sitzplatz im Klassenzimmer tragen müssen, sofern der Mindestabstand (1,5 Meter) nicht eingehalten werden kann. Diese Regelung betrifft alle Schüler ab der fünften Jahrgangstufe. Gründschüler sind davon nicht betroffen.

In Kindertagesstätten ändert sich, dass Gruppen nicht mehr durchmischt werden dürfen. Dennoch bleibt der Besuch der Kita von Kindern, die lediglich leichte Krankheitssymptome haben, weiterhin möglich.

Update vom 15.09.2020, 06.00 Uhr: Warum wurde das Röntgen-Gymnasium ganz geschlossen?

Mehrere Schulen in Würzburg müssen aktuell mit infizierten Schülern umgehen. Besonders dramatisch ist die Situation dabei am Röntgen-Gymnasium: Dort wurde die gesamte Schule bis Mittwoch (16. September 2020) geschlossen und ein mobiles Testzentrum am Dallenbergbad speziell für die Schüler und Lehrer errichtet.

Auch am Wirsberg-Gymnasium gab es Corona-Fälle. Diese sind laut Landratsamt allerdings anders zu bewerten. Am Röntgen-Gymnasium sind neben den positiv getesteten Personen weitere Verdachtspersonen symptomatisch. Dies ist beim Wirsberg-Gymnasium nicht der Fall.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Situationen sind am Röntgen-Gymnasium weitergehende Infektionsketten mit weiteren positiven Corona-Fällen nicht auszuschließen. Die Kapazitäten des mobilen Testzentrums am Dallenbergbad entsprechen in etwa dem erwarteten Testbedarf des Röntgen-Gymnasiums. Beim Wirsberg-Gymnasium konnten die betroffenen Schulklassen laut Pressemitteilung im Bayerischen Testzentrum auf der Talavera gut integriert werden.

Aktuell sind in drei Würzburger Gymnasien und sechs Berufs- bzw. Förderschulen einzelne Schüler*innen und/oder Lehrkräfte Corona-positiv getestet worden. Aufgrund dessen wurden betroffene Klassen bzw. betroffene einzelne Kontaktpersonen umgehen in Quarantäne geschickt.

Update vom 13.09.2020, 20.18 Uhr: Corona-Fälle an Würzburger Gymnasium - Schule schließt

Nach einem alarmierenden Anstieg der Inzidenz-Werte in Würzburg gibt es nun auch noch weitere Corona-Fälle an einem Würzburger Gymnasium. Wie das Landratsamt am Sonntagabend mitteilte, wurden am Röntgen-Gymnasium eine Lehrkraft und ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Außerdem gebe es mehrere Verdachtsfälle an der Schule. Das Gymnasium werde deshalb voerst bis einschließlich Mittwoch (16.09.2020) geschlossen.

Alle Schüler und Mitarbeiter des Röntgen-Gymnasiums werden ab kommender Woche getestet. Dafür wird auf dem Parkplatz des Würzburger Dallenbergbades speziell für diese ein mobiles Testzentrum errichtet. Eine von der Regierung von Unterfranken beauftragte Firma wird dort die benötigte Infrastruktur bereitstellen und die Tests durchführen sowie die Laborauswertungen initiieren.

Insgesamt sind etwa 850 Schüler und Mitarbeiter betroffen, informiert Paul Justice, zuständig für das Testmanagement von Stadt und Landkreis Würzburg. Die Schulleitung werde alle Betroffenen sowie die Eltern über eigene interne Kanäle über die Vorgänge informieren, hieß es.

Update vom 13.09.2020, 17.44 Uhr: Corona-Zahlen in Würzburg steigen weiter - so reagiert die Stadt

Die Corona-Lage in Würzburg verschärft sich weiter: Im Vergleich zum Samstag ist der sogenannte 7-Tage-Inzidenz-Wert in der Stadt Würzburg am Sonntag (13.09.2020) weiter gesteigen - von 60,99 auf 69,60. Aufgrund dieser Entwicklung spricht die Stadt mit Hilfe einer Allgemeinverfügung weitere Beschränkungen aus, informiert die Pressestelle der Stadt am Sonntag.

Verschärft wird dabei die Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum. Durften bislang maximal zehn Personen gemeinsam unterwegs sein, gilt ab dem Montag (14. 092020) eine maximale Gruppengroße von fünf Personen, die nicht zum eigenen Hausstands gehören oder Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister oder Angehörige eines weiteren Hausstands sind. Diese Beschränkung gilt auch bei Besuchen von Gastronomiebetrieben im Bereich der Stadt Würzburg.

Die bisherigen Regelungen für berufliche, dienstliche sowie ehrenamtliche Tätigkeiten in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sind davon nicht betroffen, heißt es von Seiten der Stadt.

Zudem ist das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen ist unabhängig von den anwesenden Personen untersagt. Bei einem Verstoß gegen diese Kontaktbeschränkungen kann ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.

Sollte der Inzidenz-Wert weiterhin hoch bleiben oder sogar nochmals steigen, behält sich die Stadt Würzburg vor, weitere Einschränkungen auszusprechen, darunter gegebenenfalls auch eine Ausweitung des Alkoholverbotes im öffentlichen Raum.

Update vom 11.09.2020, 13.00 Uhr: Zahl der Neuinfektionen steigt - Das ist der Grund

Zwischen dem 1. und dem 9. September wurden 74 neue Corona-Fälle an das Gesundheitsamt in Würzburg gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz, die als eine Art Frühwarnsystem dienen soll, liegt damit laut einer Mitteilung der Stadt bei 67,5 pro 100.000 Einwohner. Damit hat Würzburg den bundesweiten Grenzwert überschritten.

Die Stadt hat umgehend neue, verschärfte Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen. Doch eine Frage blieb offen: Woher kommen auf einmal die vielen Neuinfektionen?

Wie im Beschränkungskonzept vom Landratsamt Würzburg zu lesen ist, handelt es sich beim Großteil der positiven Fälle um Urlaubsrückkehrer oder Kontaktpersonen von Urlaubsrückkehrern. Es ist von mindestens einem Drittel die Rede.

Hinzu kommt außerdem ein "Cluster-Geschehen" aus dem Umfeld einer Shisha-Bar. Auch hier haben sich wohl einige Menschen bei einem Reiserückkehrer angesteckt. Bei den Mitarbeitern und im familiären Umfeld des Betreibers wurden daraufhin vermehrt Infektionen festgestellt.

Der erneute Anstieg der Infektionszahlen in Würzburg ist diesmal auf wesentlich jüngere Menschen zurückzuführen als bisher. So lag das Durchschnittsalter der positiv getesteten Personen bisher bei 47, 8 Jahren - für den Zeitraum, aus dem die Neuinfektionen stammen, liegt er nun bei 32,5 Jahren. Der deutliche Schwerpunkt lag laut Landratsamt dabei bei den 18- bis 35-Jährigen.

Update vom 10.09.2020, 17.15 Uhr: Zahlen steigen, Maßnahmen werden angepasst

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in Würzburg meldet die Stadt, dass ab Freitag (11. September 2020) neue Maßnahmen zur Eindämmung in Kraft treten. Die Maßnahmen besagen, dass die erlaubte Teilnehmerzahl bei privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen von 100 auf 50 Teilnehmer reduziert wird.

Bei privaten Veranstaltungen im Freien sind nur noch 100 anstatt 200 Teilnehmer erlaubt. Dies gilt auch bei privaten Veranstaltungen in angemieteten Clubs, Diskos sowie bei Familienfeiern oder Hochzeiten, die innerhalb von Gastronomiebetrieben stattfinden.

Alkoholverbot auf der Alten Mainbrücke

Als weitere Maßnahme untersagt die Stadt Würzburg von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 16 Uhr bis 6 Uhr morgens den Konsum von Alkohol. Das gilt dieses Wochenende (11.-13. September) und das nächste (18-20. September).

Update vom 10.09.2020, 15.15 Uhr: Würzburg neuer Corona-Hotspots in Franken - weiteren Grenzwert überschritten

Am Mittwoch hat es sich schon angekündigt, seit Donnerstagmorgen ist es klar: Würzburg hat mit einem 7-Tage-Inzidenz von 52,4 auch den bundesweiten Corona-Grenzwert gerissen. Einen Tag zuvor lag der noch bei 48,46 und somit nur über dem bayerischen Grenzwert. Der steht bei 30.

Welche Maßnahmen die Stadt Würzburg ergreifen will und muss, darüber informierte das Rathaus am Mittwoch. So gilt jetzt eine Allgemeinverfügung für alle Reiserückkehrer, die aus einem Risikogebiet zurückkommen.

Demnach wird die häusliche Quarantäne erst dann aufgehoben, wenn innerhalb von fünf bis sieben Tagen ein zweiter Test stattgefunden hat, der negativ ist. Laut der Stadt Würzburg ist rund die Hälfte der Neu-Infektionen auf Reiserückkehrer und deren Kontaktpersonen zurückzuführen.

Die Stadt war bereits zu Beginn der Corona-Pandemie in die Schlagzeilen geraten. In einem Pflegeheim waren mehrere Bewohner mit dem Virus infiziert. Fast zehn Bewohner kamen durch das Coronavirus ums Leben.

Erreichbarkeit des Bürgertelefons

Das Bürgertelefon von Stadt und Landkreis Würzburg ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr besetzt. Telefon: 0931 8003-5100.

Die Liste der häufig gestellten Fragen ist – wie auch weitere Informationen zum Coronavirus – auf der entsprechenden Webseite des Landkreises einzusehen.