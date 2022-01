Am Montagabend (3. Januar 2022) fand in Würzburg eine nicht angemeldete Versammlung statt. Laut Bericht des Polizeipräsidiums fiel einer Streife der Würzburger Polizei am Unteren Markt eine Gruppe von etwa 80 Menschen auf.

Als die Leute die Einsatzkräfte erblickten, setzen sie sich in Richtung Oberer Markt in Bewegung. Die Gruppe wuchs dabei auf rund 250 Personen an. Laut Polizei handelte es sich um einen Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Die Demonstranten hielten sich jedoch nicht an die Allgemeinverfügung der Stadt Würzburg: Wegen vergangener Corona-Proteste dürfen nicht angezeigte Versammlungen aktuell nur stationär stattfinden und unter Einhaltung bestimmter Beschränkungen wie einer Maskenpflicht.

Nicht angemeldete Demo gegen Corona-Politik: Zahlreiche Verstöße bei Protest in Würzburg

Die Maßnahmenkritiker wurden von der Polizei mehrfach auf die geltenden Vorschriften hingewiesen. Ein Versammlungsleiter gab sich nicht zu erkennen. Schließlich wurden Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei hinzugeholt und gegen 18.40 Uhr wurde der Aufzug gestoppt.

Bei 56 Teilnehmenden wurden die Personalien festgestellt und sie erhielten einen Platzverweis. Sie alle erwartet nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit. Zeitweise wurde auch der öffentliche Nahverkehr durch den Polizeieinsatz beeinträchtigt.

Schon zu Beginn der Demonstration hatte sich eine kleine Gegendemonstration mit rund zehn Leuten zusammengefunden. Dabei kam es in der Eichhornstraße zu einer kurzen Rangelei. Die Einsatzkräfte könnten ein weiteres Aufeinandertreffen der beiden Gruppen verhindern.

Die Gegendemonstranten meldeten um 19 Uhr eine Spontanversammlung am Unteren Markt an. Die zehn Teilnehmenden hielten sich an die Beschränkungen und der Protest verlief störungsfrei. Mit Blick auf die Zukunft appelliert die Polizei erneut an alle Demonstrierenden, friedlich von ihrem Grundrecht Gebrauch zu machen und Versammlungen ordnungsgemäß anzumelden. Auch die Corona-Regeln sollen Teilnehmenden einhalten.