Alle wichtigen Informationen für den Wahlkreis Würzburg (251)

Würzburg: Diese Gemeinden gehören zum Wahlkreis

In diesem Herbst, am 26. September, stehen wieder die Bundestagswahlen an. Dabei wird der Bundestag gewählt, der sich aus Abgeordneten des deutschen Volkes zusammensetzt. Würzburg ist einer von 16 Wahlkreisen in Franken.

Der Wahlkreis Würzburg (251) wird in zwei grobe Gebiete eingeteilt: die kreisfreie Stadt Würzburg und der Landkreis Würzburg. In der Karte werden die Gebiete angezeigt, die zum Wahlkreis Würzburg gehören. Farblich voneinander abgegrenzt sind die Stadt und Landkreis Würzburg. Die Farben dienen nur der Abgrenzung der Regionen voneinander und haben keine weitere Bedeutung.

Laut dem Bundeswahlleiter gehören diese Orte dem Wahlkreis Würzburg an:

die kreisfreie Stadt Würzburg

Landkreis Würzburg

Stimmkreis Würzburg: Die Kandidat*innen

Die Kandidat*innen können mittels einer allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl für die Dauer von vier Jahren zu Bundestagsabgeordneten gewählt werden. Seit 2017 vertritt Paul Lehrieder (CSU) den Wahlkreis Würzburg als Direktkandidat im Bundestag.

Diese Kandidat*innen wurden für den Wahlkreis Würzburg nominiert:

Direktkandidat*innen:

Paul Lehrieder (CSU)

Freya Altenhöner (SPD)

Sebastian Hansen (Bündnis 90/Die Grünen)

Andrew Ullmann (FDP)

Simone Barrientos (Die Linke)

Robert Starosta (Freie Wähler)

Stefanie Wierlemann (ÖDP)

Kolja Knodel (Volt)

Hansjörg Müller (AfD)

Anm. d. Red.: Diese Auflistung wird laufend aktualisiert.

